BODYHOLIDAY KÜNDIGT EIN NEUES GLOBALES FÜHRUNGSTEAM AN, UM EINE NEUE ÄRA DER INTERNATIONALEN EXPANSION EINZULEITEN



19.11.2025 / 21:25 CET/CEST

Der führende Betreiber von Wellness-Resorts ernennt erfahrene Führungskräfte von Fairmont, IHG und Soho House, um sein nächstes Kapitel zu leiten, beginnend mit seinem ersten europäischen Resort. thebodyholiday.com // @thebodyholiday CASTRIES, St. Lucia, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- BodyHoliday, Betreiber des ersten Wellness-Resorts in der Karibik, gibt die Ernennung eines neuen globalen Führungsteams bekannt, das von Fairmont Hotels & Resorts, IHG, Soho House und anderen großen Marken kommt. Die Führungserweiterung wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten, beginnend mit dem ersten europäischen Haus, BodyHoliday Algarve in Portugal. BodyHoliday ist seit 1988 ein Pionier auf dem Gebiet der Wellness-Reisen und wurde von Condé Nast Traveler und Travel + Leisure immer wieder als eines der besten Spas der Welt ausgezeichnet. Das Resort ist für seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt und bietet ein All-inclusive-Erlebnis, das tägliche Spa-Behandlungen, von Experten geleitete Fitness- und Sportprogramme, ein umfangreiches Aktivitätsprogramm und eine frische, nahrhafte Küche umfasst. Die innovativen "Feature Months" von BodyHoliday haben Olympiasieger, NFL- und NBA-Stars sowie führende Experten aus den Bereichen Medizin und Wellness dazu gebracht, intensive Programme zu veranstalten. Da der weltweite Wellnesstourismus bis 2028 voraussichtlich 9 Billionen Dollar erreichen wird (Global Wellness Institute), expandiert BodyHoliday über die Karibik hinaus. An der Spitze dieser Entwicklung steht Andrew Barnard, CEO von SunSwept Resorts (BodyHoliday, Stolentime), ein Hotelier in dritter Generation mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Luxus-Wellness. "Von Windsurfen und Trailrunning bis hin zu Yoga und Ernährung haben wir immer geglaubt, dass wahres Wohlbefinden intuitiv sein und auf Körperbewusstsein statt auf Routine beruhen sollte", sagt Barnard. "Mit unserer Expansion nach Portugal setzen wir diese Philosophie fort und schaffen eine Oase, in der die Gäste ihre Freude wiederentdecken, ihre Leidenschaft neu entfachen und ihr Gleichgewicht wiederfinden. Wir freuen uns, unseren Ansatz an Portugals atemberaubende Küste zu bringen". Das BodyHoliday Algarve, das 2029 eröffnet wird, ist ein Fünf-Sterne-Heiligtum an der Ostalgarve Portugals, fünfundvierzig Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt. Der von Barnard auf seinen Reisen entdeckte Ort liegt am Rande des Naturschutzgebiets Ria Formosa. Ein kurzer Spaziergang durch geschützte Dünen führt zu den goldenen Sandstränden und dem ruhigen Wasser von Praia da Lota. Das vom Londoner Architekturbüro Gensler entworfene, 26 Hektar große Beachfront-Resort wird in die natürliche Umgebung integriert sein. Geplant sind 175 Gästezimmer und Suiten, fünf gastronomische Konzepte, ein 40.000 Quadratmeter großes Wellness Center mit mehr als 40 Behandlungsräumen, ein hochmoderner Fitnesskomplex und mehrere Pools - darunter ein dramatischer, in die Landschaft eingebetteter Dünenpool mit negativem Rand. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein üppiger Garten, ein Fußballplatz nach FIFA-Standard, ein Racket-Center mit Tennis- und Padelplätzen sowie die für BodyHoliday typischen Gesundheits- und Fitnessprogramme. Barnard sagte, das neue Führungsteam sei ein wichtiger Meilenstein. "Als Familienunternehmen waren wir schon immer stolz auf unsere unverwechselbaren Werte und unsere persönliche Note", sagte er. "Wir bauen jetzt ein Weltklasse-Team auf, das sich dem Ausbau und der Verwaltung einer Sammlung von BodyHoliday-Resorts in verschiedenen Destinationen widmet. Dies gewährleistet, dass wir unser Erbe und unsere Philosophie bewahren und gleichzeitig eine Plattform für nachhaltiges, langfristiges Wachstum schaffen. BodyHoliday hat immer das widergespiegelt, was uns am meisten am Herzen liegt - Bewegung, Abenteuer, Freude und die Kraft der menschlichen Verbindung." Senior Executive Team Indu Brar, Geschäftsführerin: Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Luxushotellerie war Indu in leitenden Positionen bei Fairmont Hotels & Resorts tätig und leitete zuletzt die Technologie- und Betriebsstrategie von Accor für Nord- und Mittelamerika.

BodyHoliday in St. Lucia ist seit 1988 ein bahnbrechendes Wellness-Resort, das eine breite Palette von Fitnesskursen, Aktivitäten, Spa-Therapien und Behandlungen anbietet. Das 155-Zimmer-Resort und die vier Villen bieten alles von Bogenschießen und Tauchen bis hin zu Pilates, Ayurveda und Reiki an. Hinzu kommen jährlich stattfindende Programme wie September Solos, Jive-June, WellFit Tribes, Boot Camps und Yoga-Retreats. bodyholiday.com Medienkontakte:

UK PR - Jo Berry, Gribbonberry | jo@gribbonberry.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827370/BodyHoliday_Clubhouse.jpg

