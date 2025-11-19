Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 19 novembre/November 2025) - Linear Minerals Corp. ("Linear") has announced the share distribution record date of November 25, 2025 (the "Share Distribution Record Date") pursuant to the Plan of Arrangement with Westlinear Minerals Corp. ("Westlinear") dated August 1, 2025.

Under the terms of the Arrangement, Linear shareholders will be issued one share of Westlinear with respect to every 10 shares of Linear owned on the Share Distribution Record Date.

Holders of Linear options and warrants, who exercise their options and/or warrants before the Share Distribution Record Date, will also be entitled to receive one share of Westlinear with respect to every 10 shares of Linear.

Additional details regarding the Arrangement are described in the information circular of the Company, dated August 28, 2025.

_________________________________

Linear Minerals Corp. (« Linear ») a annoncé la date d'enregistrement de la distribution d'actions du 25 novembre 2025 (la « Date d'enregistrement de la distribution d'actions ») conformément au plan d'arrangement avec Westlinear Minerals Corp. (« Westlinear ») daté du 1er août 2025.

Aux termes de l'arrangement, les actionnaires de Linear recevront une action de Westlinear pour chaque tranche de 10 actions de Linear détenues à la Date de référence pour la distribution d'actions.

Les détenteurs d'options et de bons de souscription de Linear qui exerceront leurs options et/ou bons de souscription avant la Date de référence pour la distribution d'actions auront également droit à une action de Westlinear pour chaque tranche de 10 actions de Linear.

Des détails supplémentaires concernant l'accord sont décrits dans la circulaire d'information de la Société, datée du 28 août 2025.

Issuer/Émetteur : Linear Minerals Corp. Symbol(s)/Symbole(s) : LINE Ex-distribution Date/Date ex-distribution : Le 25 NOV 2025 Record Date/Date d'enregistrement : Le 25 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)