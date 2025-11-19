KIEW/ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump kommt nach Ansicht des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyi eine entscheidende Rolle im Bemühen um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu. "Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.

"Seit Anfang dieses Jahres unterstützen wir in der Ukraine alle entschlossenen Schritte und die Führungsrolle von Präsident Trump, jeden starken und gerechten Vorschlag, um diesen Krieg zu beenden", erklärte Selenskyj nach Gesprächen in Ankara.

Er dankte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die Türkei weiter als Gastgeberin für Gespräche bereitstehe. "Wir sind bereit, in jedem sinnvollen Format zu arbeiten, das Ergebnisse bringt", erklärte Selenskyj. Doch das Wichtigste für ein Ende des Blutvergießens und einen dauerhaften Frieden sein, dass die USA sich stark und effektiv engagierten.

Vor Selenskyjs Äußerungen machten Medienberichte die Runde, dass die USA mit Moskau hinter den Kulissen einen neuen Friedensplan ausgearbeitet hätten. Er sehe aber für die bedrängte Ukraine harte Zugeständnisse vor wie die militärische Preisgabe weiterer Gebiete./fko/DP/he