Torq erzielt 284 Kundenwachstum in EMEA durch Unterzeichnung von Verträgen mit namhaften Unternehmen wie Virgin Atlantic, Kyocera, Siemens und Zara

Torq, der führende Anbieter für autonome Sicherheitsoperationen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Umsatzprognosen für das dritte Quartal in EMEA übertroffen und 185 seines Quartalsziels erreicht hat. Torq hat sich mittlerweile als die autonome Sicherheitsplattform der Wahl in EMEA etabliert, da immer mehr Großunternehmen zu seinen Kunden zählen, darunter Virgin Atlantic, Kyocera, Siemens und Zara. Die Mitarbeiterzahl von Torq in EMEA stieg 2025 um 400 %, um der exponentiell steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

"Angesichts der weltweit zunehmenden Dynamik verdoppelt Torq seine Investitionen in EMEA, indem es seine Aktivitäten ausweitet, seine regionale Führungsposition ausbaut und seine Präsenz vor Ort stärkt, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben", sagte Ofer Smadari, CEO und Mitbegründer von Torq. "Torq genießt mittlerweile das Vertrauen vieler der weltweit größten Marken in einigen der komplexesten und anspruchsvollsten Sicherheitszentralen. Mit der neuen Expansion nach Deutschland, Ungarn, Polen, Slowenien und in die Schweiz bauen wir unsere Präsenz in der Region weiter aus. Die erfolgreichsten Unternehmen in EMEA vertrauen nun auf unsere Plattform für Unternehmen, um ihre Sicherheitsabläufe zu verwalten und zu optimieren, Bedrohungen mit Maschinengeschwindigkeit zu mindern, die Komplexität zu reduzieren und ihren Sicherheitsteams die Möglichkeit zu geben, sich auf höherwertige Innovationen zu konzentrieren."

"Wir bei Virgin Atlantic arbeiten ständig an der Innovation unseres Sicherheitsansatzes und versuchen, bessere und intelligentere Wege zu finden, um Dinge zu tun. Die Torq Security Operations Platform bringt uns dabei erhebliche Vorteile", so John White, CISO bei Virgin Atlantic. "Heute basiert Innovation auf einem AI-First-Ansatz, in dem Torq sich auszeichnet. Torq macht unsere Sicherheitsabläufe einfacher und effizienter und bietet uns eine vollständige Abdeckung unseres gesamten Sicherheitsstacks. Torq ist jetzt unsere übergeordnete Plattform und verfügt über eine Technologie der nächsten Generation, die ich bisher bei keinem anderen Anbieter gesehen habe. Ich mag auch das Branding von Torq und die Art und Weise, wie es wieder Spaß und Energie in die Cybersicherheit bringt."

"Die Zusammenarbeit mit Torq trägt dazu bei, dass unsere proprietäre Architektur optimal ausgestattet ist, um unseren Kunden Sicherheit zu bieten", sagte Andrew Smith, CISO bei Kyocera.

"Die Torq Security Operations Platform macht das Potenzial von KI in einem SOC erreichbar und nachhaltig, indem sie KI mit der gesamten Bandbreite an Tools und Prozessen des SOC verbindet", sagte Francis Odum, Gründer und Software-Analyst bei Cyber Research. "Mit Torq können Sie mehr als 95 der Tier-1-Analystenaufgaben automatisieren und die Belastung der bestehenden SOC-Teams erheblich reduzieren. Torq ist ein enormer Game-Changer für Unternehmen."

"In nur drei Quartalen haben wir gesehen, wie sich die Präsenz von Torq in Unternehmen in der gesamten EMEA-Region mit mehreren sechsstelligen Geschäften ausgeweitet hat", sagte Josh Morris, CRO bei Torq. "Torq entwickelt weiterhin die innovativste und transformativste Sicherheitslösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Und das alles dank unserer unermüdlichen Kundenorientierung. Wir möchten die Sicherheits-Community einbeziehen, ihre Probleme verstehen, zukunftssichere Lösungen anbieten, die einen beispiellosen Schutz bieten, und unseren gemeinsamen Erfolg feiern."

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit seinen agentenbasierten KI-Sicherheitslösungen. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu erkennen und darauf zu reagieren. Zu den Kunden von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefonica, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz sowie Fortune-100-Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Finanzen, Gastgewerbe und Sportbekleidung.

