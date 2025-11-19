iConnections, das führende Netzwerk für Kapitalallokatoren und Fondsmanager, gab heute die Einführung von Pipelines bekannt, einem neuen Tool für Produktivität und Beziehungsmanagement, das direkt in die Plattform integriert ist. Pipelines bietet LPs und GPs eine strukturierte, visuelle und speziell entwickelte Möglichkeit, ihre Ansprache zu organisieren, Beziehungen zu pflegen und ihre Fundraising- oder Investmentprozesse voranzubringen, ohne auf fragmentierte Tabellen oder generische CRMs angewiesen zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251119324579/de/

Entstanden aus umfassendem Feedback aus dem gesamten Ökosystem alternativer Anlagen wurde Pipelines entwickelt, um eine verbreitete Herausforderung der Branche zu lösen: nach einem erfolgreichen Event oder einer effektiven Kundenansprache verlieren vielversprechende Gespräche oft an Schwung, weil es keine einfache, passgenaue Möglichkeit gibt, die nächsten Schritte nachzuverfolgen.

"Mit Pipelines erhalten Nutzer einen Arbeitsablauf, der die tatsächliche Arbeitsweise dieser Branche abbildet", sagte Douglas Melchior, Produktverantwortlicher bei iConnections. "Wir haben das Tool schnell, flexibel sowie intuitiv gestaltet, damit LPs und GPs aus einer Kontaktliste klare nächste Schritte ableiten können. Es ist kein CRM-Abbild, sondern eine Beziehungs- und Interaktionsplattform, die speziell für Kapitalallokatoren und Manager entwickelt wurde."

In Pipelines können Nutzer:

Gezielte Listen von Kapitalallokatoren oder Fonds anhand detaillierter Filter wie Strategie, AUM, Region sowie Investorentyp erstellen.

Benutzerdefinierte Pipelines für bevorstehende Events, Investorenreisen, Fundraising-Phasen oder gezielte Runden für aktive Kontaktaufnahmen anlegen.

Phasen definieren, die ihrem Prozess entsprechen, statt starre CRM-Strukturen übernehmen zu müssen.

Kontakte per Drag-and-drop zwischen verschiedenen Status verschieben und sofort erkennen, wo jede Beziehung steht.

Notizen hinzufügen sowie Kontext direkt im jeweiligen Profil erfassen, inklusive früherer Meetings, Nachrichten und Dokumente.

Nachverfolgungen mit automatischen Erinnerungen festlegen, damit keine Gelegenheit verloren geht.

Kontakte direkt aus der Pipeline anschreiben oder Meetings buchen, sodass alles in einem einheitlichen Arbeitsablauf bleibt.

"Pipelines verschafft unseren Kunden etwas, das sie sich gewünscht haben: eine klare, umsetzbare Übersicht über jede Beziehung", sagte Rob Tappero, Leiter des Umsatzbereichs bei iConnections. "Das unterstützt LPs und GPs dabei, organisiert sowie fokussiert zu arbeiten und letztlich erfolgreichere Interaktionen über den gesamten Kapitalbeschaffungs- und Investitionszyklus hinweg zu erreichen."

Pipelines wird ab heute allen LP- und GP-Mitgliedern auf der iConnections-Plattform zur Verfügung stehen. Die Einführung markiert einen wichtigen Meilenstein in der fortlaufenden Weiterentwicklung von iConnections hin zu dem effizientesten, wirkungsvollsten sowie am besten vernetzten Netzwerk für alternative Investments.

"Jede bedeutende Verbindung beginnt mit einem Gespräch", ergänzte Melchior. "Pipelines sorgt dafür, dass diese Gespräche weiterführen."

Unternehmen, die Zugang zu Pipelines sowie dem umfassenden iConnections-Netzwerk erhalten möchten, finden die Mitgliedschaftsoptionen auf iconnections.io.

Über iConnections

iConnections ist das effizienteste sowie wirkungsvollste Netzwerk für Kapitalverbindungen. Die Plattform wurde für Fondsmanager sowie Kapitalallokatoren entwickelt und erleichtert einen hochwertigen Beziehungsaufbau, gezielte Informations- sowie Kontaktsuche und effizientes Fundraising.

Die Kombination aus leistungsstarker Technologie und breiter institutioneller Beteiligung bringt iConnections Investmentprofis mit den passenden Partnern zur passenden Zeit zusammen vor, während und nach Events.

Das Unternehmen richtet zudem Global Alts aus, eine der einflussreichsten Eventserien der Branche für alternative Anlagen, die weltweit Tausende Kapitalallokatoren und Managern zusammenführt.

Wo Kapital zusammenfindet das ganze Jahr über.

Besuchen Sie iconnections.io, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251119324579/de/

Contacts:

Medien:

Kelly Altomare, Marketingleiterin, kaltomare@iconnections.io

888-878-6310