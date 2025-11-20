Bitcoin fast vollständig geschürft, aber virtuelles Mining von PepeNode startet

Während sich der Bestand der letzten verfügbaren Bitcoins seinem Ende nähert, wird von PepeNode eine neuartige Möglichkeit geboten, mit der das Krypto-Mining wieder für die breite Masse zugänglich wird.

Der letzte BTC wird zwar erst im Jahr 2140 geschürft, jedoch befindet sich bereits jetzt ein großer Anteil im Umlauf. Außerdem sind die Anforderungen deutlich gestiegen, womit insgesamt die Frage aufkommt, ob sich das Schürfen von Kryptowährungen überhaupt noch lohnt.

Im Gegensatz dazu bietet PepeNode das erste Mine-to-Earn-Kryptospiel, welches keine echte Hardware oder einen wettbewerbsfähigen Strompreis voraussetzt. Darüber hinaus entfallen die üblichen Sperren des traditionellen Stakings, wie bei Ethereum, wo die Anleger die ETH für einen längeren Zeitraum einfrieren und für den Zugriff eine Frist abwarten müssen.

Daher stellt PepeNode mit seinem Mining-Konzept auch keinen Ersatz für das Schürfen von Bitcoins dar. Stattdessen ist es vielmehr eine Alternative für Privatanleger, um ebenfalls von Mining-Einnahmen zu profitieren, während das Geschäft immer schwieriger wird.

Mittlerweile wird die Mining-Industrie von Institutionen mit viel Kapital dominiert. Diese können sich auch die teure Hardware und eine verbesserte Infrastruktur leisten, um somit das Mining profitabel zu gestalten. Dennoch stellte die Beteiligung von Kleinanlegern immer einen wichtigen Eckpfeiler des Schürfens dar, weshalb sie PepeNode nun zurückbringen will

Noch befindet sich PepeNode in seiner Fundraising-Phase, in welcher der eigene Coin zum aktuellen Zeitpunkt für einen Preis in Höhe von 0,0011546 USD angeboten wird. In weniger als 17 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsrunde jedoch abgeschlossen, womit eine weitere Preiserhöhung ansteht.

Bitcoin wurde fast vollständig geschürft, aber nächste Evolution steht bevor

An diesem Mittwoch wurden bereits 19,95 Mio. von insgesamt 21. Mio. Bitcoins geschürft. Somit sind fortan nur noch weniger als 1,05 Mio. BTC oder anders formuliert lediglich 5 % der Gesamtversorgung übrig.

Quelle: https://www.blockchain.com/explorer/charts/total-bitcoins

Somit wird auch die langfristige Rentabilität des Minings zu einem zunehmenden Problem, wobei diese vor allem von einem steigenden Bitcoin-Preis abhängig ist. Ansonsten würden sich die Margen auch aufgrund der sich erhöhenden Schwierigkeit verringern.

Allerdings stellt die Rentabilität nicht die einzige Gefahr dar. Ebenso nimmt die Zentralisierung weiter zu, was Sorgen bereitet. Mittlerweile kontrollieren nämlich öffentliche Mining-Unternehmen 38,17 % der gesamten Hashpower, obwohl nur gerade einmal 29 von ihnen in den Daten berücksichtigt werden.

Dabei wurden jedoch noch nicht einmal die großen privaten Mining-Firmen inkludiert. Dies verdeutlicht, wie stark die öffentlichen und privaten Unternehmen das Mining-Geschäft bereits unter Kontrolle haben.

Quelle: https://bitcoinminingstock.io/hashrate

Die jüngsten Geschehnisse haben außerdem gezeigt, wie anfällig zentralisierte Infrastrukturen sein können. Denn am Dienstag ist Cloudflare ausgefallen, worüber 20 % des Internets abgewickelt wird, wie X und ChatGPT. Somit wird einmal mehr die Gefahr bewusst, von nur einem einzigen Anbieter abhängig zu sein.

In der Kryptoszene hat dies zu einer Reihe von Witzen geführt, da selbst diejenigen Projekte, welche sich als dezentralste und unbestechlichste Anwendung der Welt bezeichnen, aufgrund eines zentralen Engpasses offline gingen. Die Zentralisierung widerspricht jedoch den grundlegenden Eigenschaften von Bitcoin. Dennoch ist es für Einzelperson nahezu unmöglich, dagegen anzukämpfen.

Sofern man nicht ausreichend Reserven wie Marathon Digital mit seinen 52.850 BTC für umgerechnet 4,8 Mrd. USD hat, verfügt man nicht über ausreichend Kapital, um einen längeren Abschwung zu ertragen oder die Hashpower kontinuierlich zu vergrößern.

Für Kleinanleger sind die Hürden praktisch unüberwindbar, einen ganzen Block zu schürfen, um die Belohnung in Bitcoin zu erhalten. Denn dafür werden ASIC-Miner in Industriequalität benötigt, welche zehntausende US-Dollar an Startkosten und Strompreise von rund 39,6 Cent pro kWh benötigen, die es nur unter Umständen wirtschaftlich profitabel gestalten.

Aus diesen Gründen wurde PepeNode gestartet, welches den normalen Menschen wieder eine Möglichkeit für das Schürfen von Kryptowährungen mit nur einem Laptop ermöglicht, um es somit für jeden wieder zugänglicher und attraktiver zu gestalten. Darüber hinaus sind mit einigen führenden Memecoins in Bullenmärkten sogar deutlich stärkere Anstiege möglich.

Neuartiges Mining-Konzept, welches Privatanlegern tatsächliche Gewinne ermöglicht

Die Unerreichbarkeit für Kleinanleger soll mithilfe von PepeNode durch etwas ersetzt werden, mit dem sie wirkliche Erträge generieren können, wie bei Bitcoin und Ethereum zu Beginn. Somit wird das kapitalintensive Wettrüsten in ein fesselndes Strategiespiel verwandelt, welches lukrativ ist und auch noch Spaß macht.

Dabei starten die Spieler in einem leeren Raum, welchen sie nach und nach mit verschiedenen Mining-Geräten ausstatten. Die Hardware verfügt über besondere Merkmale, sodass ihre Kombination zu einer strategischen Angelegenheit wird. Darüber hinaus lassen sich die Räume erweitern und die Geräte aufrüsten.

Eine besondere Tiefe erhält das Krypto-Mining-Spiel durch die Zufälligkeit und die strategische Kombination der Gerätschaften. Denn jedes einzelne Gerät ist einzigartig, sodass man mit Glück auch eine ausgesprochen leistungsstarke Mining-Node erhält. Dabei lässt sich ausschließlich durch die richtige Kombination die beste Leistung erzielen.

Selbst mit den effizienten Geräten müssen teilweise andere Nodes verkauft werden, um den Serverraum auf diese Weise zu verbessern. Somit unterscheidet sich das Konzept auch von dem traditionellen Krypto-Mining, bei dem es lediglich um die Vermehrung von Hardware und das endlose skalieren geht.

Im Gegensatz dazu führt die Zufälligkeit dazu, dass die Spieler besondere Strategien entwickeln müssen. Auf diese Weise können sie ihre Leistung bedeutend steigern, was ihnen neben dem PEPENODE-Coin auch Belohnungen in anderen Memecoins wie Pepe und Fartcoin gewährt, sofern sie in der Rangliste weiter aufsteigen.

Ebenso können andere Memetoken wie Dogecoin und Shiba Inu durch das Krypto-Mining-Spiel gewonnen werden, wenn dieses weiter an Popularität gewinnt. Dafür wird eine gute Grundlage geschaffen, weil die Kleinanleger, welche es leid sind, von dem Schürfen von Bitcoins ausgeschlossen zu werden, somit eine Alternative erhalten.

Das bietet der PEPENODE-Coin

Über den Vorverkauf von PepeNode bekommen Investoren die Coins, welche für den Auf- und Ausbau der virtuellen Mining-Anlage notwendig sind. Zudem könnte sich dessen Memecoin selbst zu einem überdurchschnittlichen Kryptoinvestment entwickeln.

PepeNode nutzt den im Memecoin-Sektor beliebten Pepe, womit es sich um die nächste Iteration eines der bekanntesten Memes in der Szene handelt. Im Unterschied zu dem breiten Rest des Sektors bietet er hingegen eine nützliche Variante, was die Chance sogar noch einmal durch die natürliche Nachfrage vergrößert.

All diejenigen, welche führende Memecoins verdienen wollen, werden somit dazu motiviert, den PEPENODE-Coin zu kaufen. Auf diese Weise kann der Token in Abschwüngen stabilisiert und in Bullenmärkten zusätzlich angetrieben werden. Zudem basieren die Kursbewegungen deshalb nicht nur auf Hype, der schnell nachlassen kann.

Zusätzliche Anreize für den Kauf und das Halten der PEPENODE-Coins schafft der Burning-Mechanismus. Denn 70 % der für Aufrüstungen und den Kauf von Nodes ausgegebenen Token werden über einen Verknappungsmechanismus vernichtet. Angesichts der Angebotsverringerung wird tendenziell der Wert der übrigen Coins gestärkt.

Einen weiteren Vorteil bietet der Staking-Mechanismus von PepeNode, über welchen bereits über 1,3 Mrd. Coins gesperrt wurden. Da dies 71 % der über den Presale eingeworbenen Mittel entspricht, verdeutlicht es das langfristige Interesse der Anleger. Zudem werden aufgrund der Angebotsbindung somit leichter steilere Anstiege ermöglicht.

https://pepenode.io/staking

Außerdem wird der PEPENODE-Coin für die dezentrale Governance verwendet. So verleiht er seinen Inhabern ein Mitspracherecht über die künftigen Entwicklungen des Projektes, womit es sich besser entsprechend der Bedürfnisse der Nutzer entwickelt, was ein wichtiger Erfolgsgarant ist. Durch die zusätzlichen Anreize verknappt er sich einmal mehr.

So können Sie PEPENODE vor der Markteinführung kaufen

Vor der ersten Listung können die PEPENODE-Coins auf der Websites des Projektes erworben werden. Dabei werden ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarten akzeptiert. Idealerweise nimmt man mit der Best Wallet teil, welche von führenden Krypto-Medien und Nutzern als eine der besten digitalen Geldbörsen bezeichnet wird.

In dieser ist der Presale von PepeNode auch unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden, welches die neuesten Kryptowährungen sind, die den Screening-Prozess bestanden haben. Somit handelt es sich um ein weiteres Qualitätsmerkmal des Projektes. Ebenso wie die Überprüfung des Smart Contracts durch Coinsult, was nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Mittelflüsse.

Vergessen Sie nicht, PepeNode auf X und Telegram zu folgen, wo Sie immer früh über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.