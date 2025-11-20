SymphonyAI schließt sich der neuen Supercharged Sandbox der FCA an, um erklärbare und verantwortungsvolle KI-Innovationen für britische Finanzdienstleister voranzutreiben

SymphonyAI, ein globaler Marktführer bei vertikalen KI-Produktplattformen, wurde ausgewählt, um an der Supercharged AI Sandbox der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) teilzunehmen einer neuen Initiative für Unternehmen, die erweiterte KI-Technologien unter Verwendung von NVIDIA-beschleunigtem Computing (NVDA) in einer beaufsichtigten regulatorischen Umgebung sicher entwickeln und testen wollen.

SymphonyAI Financial Services wurde im Rahmen eines Bewerbungsprozesses ausgewählt, bei dem die eingereichten Anwendungsfälle anhand ihres Innovationspotenzials, ihrer technischen Machbarkeit und ihrer regulatorischen Auswirkungen bewertet wurden.

Die Sandbox steht von September 2025 bis Januar 2026 zur Verfügung und bietet eine sichere, strukturierte Umgebung für Experimente mit Anwendungsfällen für KI der nächsten Generation. SymphonyAI entwickelt ein Agentenkonzept auf Basis kleiner Sprachmodelle und Reinforcement Learning, das darauf abzielt, die Intelligenz und Autonomie von KI-Agenten im Finanzdienstleistungsbereich weiter voranzubringen. Sofern erfolgreich, werden die in der Sandbox entwickelten Innovationen in das Portfolio intelligenter Financial-Services-Agents von SymphonyAI aufgenommen. Dadurch werden Finanzinstitute dazu befähigt, Risiken schneller zu erkennen, die Compliance zu verbessern und die Untersuchungszeit zu verkürzen.

"SymphonyAI ist seit langem Innovationsführer für KI in regulierten Branchen", kommentiert Jason Shane, Head of Product, Strategy and Innovation, Financial Services, SymphonyAI. "Unsere Teilnahme am Sandbox-Programm der FCA untermauert unsere Vorreiterrolle im Bereich Financial Services AI und unseren Einsatz für verantwortungsvolle, nachvollziehbare Innovationen. Indem wir diese Erkenntnisse der nächsten Generation direkt in unsere KI-Agenten integrieren, bieten wir unseren Kunden den schnellsten und sichersten Zugang zu den modernsten KI-Funktionen, die derzeit verfügbar sind. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass sie in den Bereichen Risikomanagement, Compliance und Betriebsleistung weiterhin an der Spitze bleiben."

Mit seiner Teilnahme verfolgt SymphonyAI folgende Ziele:

Entwicklung einer innovativen KI-Anwendung zum Nutzen der Finanzkriminalitätsrisiko- und Compliance-Community

Beschleunigung der Integration von KI-Agenten der nächsten Generation, die generative Modelle, Reinforcement Learning und domänenspezifisch trainierte Modelle kombinieren, und diese Fähigkeiten in unsere Sensa Risk Intelligence-Plattform sowie in unser umfassendes Finanzdienstleistungsportfolio einbringen

Zusammenarbeit mit der FCA und Branchenvertretern, um vertrauenswürdige und nachvollziehbare KI-Innovationen einzuführen, die die Genauigkeit der Ergebnisse verbessern und in stark regulierten Finanzdienstleistungsumgebungen sicher skaliert werden können

Das 12-wöchige Programm wird seinen Höhepunkt während der Showcase Days vom 28. bis 29. Januar 2026 in London erreichen, an denen die Teilnehmer ihre Innovationen Regulierungsbehörden, Finanzinstituten, Forschern, Beratungsunternehmen und Regierungsvertretern vorstellen werden.

Über die Supercharged Sandbox der FCA

Nähere Informationen zur Supercharged Sandbox der FCA finden Sie unter: www.fca.org.uk/firms/innovation/ai-lab.

Zeitplan für SymphonyAI

30. September 2025: Virtueller Kickoff und Bootcamp

Virtueller Kickoff und Bootcamp 30. September 2025 bis 9. Januar 2026: Tech Sprint Entwicklungsphase

Tech Sprint Entwicklungsphase 28. bis 29. Januar 2026: Showcase Days in London

Über SymphonyAI

SymphonyAI stellt vertikale KI-Produktplattformen bereit, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexesten und bedeutendsten Herausforderungen zu bewältigen von der Verhinderung von Finanzkriminalität bis hin zur Verbesserung der Store-Performance und Steigerung der Produktionseffizienz. Über 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller und viele der weltweit größten Lebensmittelhändler und Industrieunternehmen, vertrauen auf SymphonyAI, das domänenspezifische Anwendungen und vorgefertigte Agenten zur Verfügung stellt, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.symphonyai.com/.

