OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweiter Marktführer in der Düngemittelindustrie, wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2025 am Dienstag, dem 25. November 2025, veröffentlichen. Die Ergebnisse stehen den Inhabern der Unternehmensanleihen, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Market Makern ab 9:00 Uhr EDT, ab 15:00 Uhr in Marokko (GMT+1), und ab 14:00 Uhr in London (GMT) zur Verfügung.

Die Geschäftsleitung von OCP wird am Dienstag, dem 25. November 2025, um 10:00 Uhr EDT, 16:00 Uhr Marokko (GMT+1), und 15:00 Uhr London (GMT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Jahres 2025 zu erörtern. Zu der Konferenz sind Inhaber von Unternehmensanleihen, qualifizierte institutionelle Käufer, Wertpapieranalysten und Market Maker eingeladen.

Entsprechende Parteien, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal registriert haben, können dies tun, indem sie die Abteilung Investor Relations per E-Mail an g.laraki@ocpgroup.ma kontaktieren.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

