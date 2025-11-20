Das in Palo Alto ansässige Unternehmen ist in den vergangenen drei Jahren durch Innovationen in SaaS und AI Agent Security um 1.000 gewachsen.

Obsidian Security, führend bei SaaS-Sicherheit, hält Rang 95 im Deloitte Technology Fast 500, ein Ranking der 500 am schnellsten wachsenden Technologie, Medien-, Telekommunikations-, Life Science-, Fintech-, und Energieunternehmen in Nordamerika. Obsidian Security ist im Zeitraum 2021 2024 um fast 1.000 gewachsen.

Obsidian Security's Chief Executive Officer, Hasan Imam, führt das schnelle Wachstum auf die kontinuierlichen Innovationen in den Bereichen SaaS und KI-Sicherheit zurück sowie den schnell wachsenden Kundenkreis, zu dem Unternehmen wie AAA, Seagate, S&P Global, Snowflake und T-Mobile gehören.

"Die Anerkennung durch Deloitte Fast 500 sind auf die Innovationen zurückzuführen, die wir in den Bereichen SaaS and KI-Sicherheit durchgeführt haben, sowie auf das extrem starke Wachstum durch unsere Unternehmenskunden, die in unsere Plattform investieren," sagte Hasan Imam, CEO, Obsidian Security. "In der KI-Ära steigt der Bedarf an Sicherheit und Intelligence, denn diese sind zu einem entscheidenden Faktor geworden. Wir bei Obsidian prägen nicht nur die Zukunft der SaaS-Sicherheit, sondern bieten unseren Kunden auch Sicherheit für ihre KI-Investments."

Als Marktführer im Bereich SaaS-Sicherheit ist Obsidian nun auch dabei, die sichere Nutzung der KI-Agenten zu ermöglichen. Die Anerkennung durch Deloitte Fast 500 folgt der vor Kurzem erfolgten Erweiterung der Plattform von Obsidian, um für den nächsten Schritt von SaaS und KI vorbereitet zu sein. Laut Ankündigung gibt es nun in der Community erstellte Integrationen, Deep-Data-Kontext und KI-basierte Intelligence, damit Unternehmen ihre SaaS-Umgebung in großem Umfang ausweiten können.

Insgesamt haben die im 2025 Technology Fast 500 aufgeführten Unternehmen in der dreijährigen Periode ein Umsatzwachstum zwischen 122 und 29.738 erzielt mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1.079 %.

Über 2025 Deloitte Technology Fast 500

Bereits im 31. Jahr erstellt der Deloitte Technology Fast 500 ein Ranking der am schnellsten wachsenden privaten und öffentlichen Unternehmen in den Branchen Technologie, Medien, Telekommunikation, Life Science, Fintech und Energietechnik in Nordamerika. Die Preisgewinner des Technology Fast 500 werden auf der Grundlage des Umsatzwachstums im Zeitraum 2021 bis 2024 bestimmt.

Um für den Technology Fast 500 in Betracht zu kommen, müssen Unternehmen über eigenes geistiges Eigentum oder eigene Technologie verfügen, die wesentlich zum Umsatz des Unternehmens beiträgt. Darüber hinaus müssen die Unternehmen im Basisjahr einen Umsatz von mindestens US$50.000 und im laufenden Jahr von mindestens US$5 Millionen erzielen bei einer Wachstumsrate von mindestens 50 %. Darüber hinaus muss das Unternehmen seit mindestens vier Jahren existieren und seinen Hauptsitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten oder Kanada) haben.

Über Obsidian Security

Obsidian Security ist die führende SaaS-Sicherheitsplattform, der globale Unternehmen wie Snowflake, T-Mobile und S&P Global vertrauen. Wir schützen mehr als 250 Organisationen weltweit, darunter viele der größten Fortune-1000- und Global-2000-Unternehmen, mit Rechenzentrenverfügbarkeit in Nordamerika, EMEA und APAC. Unterstützt von führenden Investoren wie Greylock, Norwest Venture Partners und IVP schließen wir eine kritische Lücke: die Absicherung der SaaS- und KI-Tools, auf die Organisationen angewiesen sind. Unsere Plattform reduziert das Risiko, erkennt und reagiert auf Bedrohungen und verhindert Verstöße an der Quelle. Obsidian wurde von Führungskräften aufgebaut, die Endpunkt- und Identitätssicherheit bei CrowdStrike, Okta, Cylance und Carbon Black neu definiert haben.

