FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 3. Dezember 2025





DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025

08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day

10:30 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor

11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik

DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)

SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.

FREITAG, DEN 21. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

MONTAG, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25

10:00 POL: Industrieprodukten 10/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25

14:30 USA: CFNA-Index 10/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda

Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel



HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

09:00 FIN: Fortum, Investor Day

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Axa, Investor Day

FRA: Alstom, Investor Day

NLD: ABN Amro, Capital Markets Day

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)

CHE: Adecco, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026



GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Investor Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin



10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche



HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr





SONNTAG, DEN 30. NOVEMBERTERMINE KONJUNKTUR02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25



DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister



MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi