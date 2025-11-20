Bitcoin schon am Boden? Beliebter Presale von L2 erzielt 28 Mio. USD

Am Dienstag ist Bitcoin kurzzeitig bis auf 88.527 USD gefallen, konnte sich jedoch schnell wieder auf 91.397 USD erholen. Dennoch wurde somit ein neues Tief erreicht, welches in der nächsten Zeit weitere Verlust ankündigen kann.

Anders sehen es hingegen Geoffrey Kendrick, der Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte von Standard Chartered, und die Investoren, die zunehmend den HYPER-Coinder schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper kaufen.

Dessen Vorverkauf hat nun schon mehr als 28 Mio. USD erreicht, was das große Interesse an dem Projekt verdeutlicht. Zudem stehen die hohen Millionenzuflüsse in einem starken Kontrast zu dem an Wert verlierenden Bitcoin.

Mithilfen der eingenommenen Mittel konnte bereits eine solide finanzielle Grundlage erreicht werden, mit welcher die Dynamik von Bitcoin zum Jahresende oder im nächstem Jahr sogar noch einmal gesteigert werden kann, wobei manche Analysten mit Kursen von 200.000 USD rechnen.

Damit BTC jedoch wirklich einen so hohen Preis erreichen kann, wird nach Einschätzung mancher Analysten mehr benötigt. Denn noch mangelt es an der von Nützlichkeit getriebenen Nachfrage nach der führenden Kryptowährungen, die vor allem als passiver Wertspeicher gekauft wird.

Genau diese Lücke soll jetzt Bitcoin Hyper schließen. Sofern das Projekt damit erfolgreich wird, kann nicht nur BTC, sondern ebenso der eigene HYPER-Coin profitieren, der von allen für die Gebühren benötigt wird.

Wer der zunehmenden Adoption einen Schritt voraus sein will, kann dies jetzt mit dem Vorverkauf tun. Denn über diesen wird der HYPER-Token noch für die nächsten 2 Tage für einen Preis in Höhe von 0,013305 USD angeboten. Danach wird allerdings eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Anzeichen für Bodenbildung nehmen zu, während Analysten Kursexplosion erwarten

Kendrick hat zuletzt geäußert, dass die Verlustphase von Bitcoin möglicherweise schon bald beendet sein dürfte. Zudem zog er Parallelen zu den beiden Rückgängen um rund 30 %, zu denen es nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA kam.

Nach Einschätzung des Analysten würden sich inzwischen viele wichtige Bewertungs- und Stimmungsindikatoren auf Niveaus befinden, welche häufig während einer Bodenbildung des Krypto-Marktes beobachtet wurden.

Zu ihnen zählt auch der modifizierte NAV von Strategy, welcher die öffentlich gehandelten Aktien mit dem Wert der von dem Unternehmen gehaltenen Bitcoins in der Schatzkammer vergleicht, um Überwertungen zu identifizieren.

Das erste Mal seit Monaten befindet sich dieser auf Parität. Dementsprechend entspricht der Aktienkurs jetzt dem zugrundeliegenden Bitcoin-Wert. Daher fällt der Optimismus der Investoren inzwischen auch deutlich geringer aus.

Darüber hinaus sind laut ihm jedoch auch andere Kennzahl "auf den absoluten Nullpunkt" gefallen. Dies deutet wiederum auf eine Kapitulation der Verkäufer hin. Ersichtlich ist dies an den On-Chain-Daten, bei denen sich die Verluste der kurzfristigen Investoren entschleunigen und die traditionellen Signale der Bodenbildung zunehmen.

Aus diesem Grunde rechnet Kendrick im Basisszenario auch mit einer Erholung und eine Rally, die bis zum Jahresende anhält. Ähnlich schätzt es der auf X viel beachtete Krypto-Analyst Top Gainer Today ein.

Nach dessen Meinung könnte Bitcoin noch die aggressiven Prognoseziele von berühmten Krypto-Experten wie Tom Lee von Fundstrat und Arthur Hayes von BitMEX erreichen. Diese betragen rund 200.000 USD, welche laut Top Gainer Today jedoch erst im ersten Quartal des nächsten Jahres gesehen werden dürften.

https://x.com/RoccobullboTTom/status/1991075160963588489

Damit diese Kursziele wahrscheinlicher werden, wird allerdings wohl ein neuer Katalysator benötigt. Eine wirkliche durch Programmierbarkeit angetriebene Nachfrage konnte Bitcoin hingegen noch nicht wirklich bieten.

Deshalb wurde Bitcoin Hyper gestartet, der für BTC eine nutzenorientierte Nachfrage hinzufügen soll. Somit könnte er der fehlende Katalysator werden, auf welchen die Investoren so lange gewartet haben.

Bitcoin Hyper sorgt für eine neue Ebene der Funktionalität von BTC

Dank Bitcoin Hyper kann BTC seine Rolle als Wertspeicher erweitern und als nützliches Asset an Bedeutung gewinnen. Innerhalb des Ökosystems befinden sich Anwendungen, die auf der SVM (Solana Virtual Machine) basieren, für welche Bitcoin das primäre Asset der Interaktionen darstellt und somit benötigt wird.

Innerhalb des Ökosystems kann BTC frei in dezentralen Angebote wie Anwendungen genutzt werden. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, welche bisher noch nicht über die Bitcoin-Basischain bereitgestellt wurde.

Aber auch die früheren Bitcoin-Layer-2s konnten sich nicht durchsetzen. Bitcoin Hyper unterscheidet sich mit seinem Ansatz hingegen von diesen. Denn es vereint die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Solana mit der Abwicklungssicherheit und Liquidität von BTC. Dabei werden alle Transaktionen in der Basischain verankert.

Zugänglich wird neuartige Ökosystem über die kanonische Brücke von Bitcoin Hyper. Diese sperrt BTC auf der Hauptkette und erstellt im Gegenzug auf der Layer-2 eine umhüllte BTC-Version. Somit kann er nahtlos in den verschiedenen SVM-basierten Anwendungen genutzt werden.

Weil die Abrechnung schlussendlich über Bitcoin abgewickelt wird, bleibt die Integrität des Assets gewahrt, während gleichzeitig eine Nutzbarkeit ermöglicht wird, für welche das Basisnetzwerk nie ausgelegt wurde.

Bitcoin Hyper kann bedeutend an Zugkraft gewinnen, wofür es ideale Voraussetzungen bietet. Denn es lassen sich von den Entwicklern die vertrauten Solana-Tools nutzen, womit die Einarbeitung erleichtert und beschleunigt wird.

Auf diese Weise und durch die hohe Bitcoin-Liquidität kann es leichter zu einem neuen Boom in Sektoren wie DeFi, Gaming und anderen wichtigen Anwendungsbereichen kommen, welche direkt von Bitcoin angetrieben werden.

Der von den Investoren gierig gekaufte HYPER-Coin kann parallel dazu wachsen. Denn er wird für das Zahlen der Netzwerkgebühren vorausgesetzt sowie für Staking und die Governance verwendet, welche das gesamte Ökosystem prägt.

In dieser dualen Tokenökonomie steigt mit der zunehmenden Nachfrage nach Bitcoin ebenso die nach HYPER. Genau darauf setzen die frühen Investoren und wollen dem Ansturm nach dem Release einen Schritt voraus sein.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1989485754699984950

HYPER-Prognosen deuten auf Großes hin

Das große Interesse der Investoren ist nicht nur auf die Rolle von HYPER bei der Durchführung von Bitcoin-Transaktionen zurückzuführen. Außerdem erachten viele in ihm eine Art zweite Chance im Zusammenhang des Wachstumszyklus von Bitcoin. Denn er bietet eine seltene Gelegenheit, um von seinem Aufwärtspotenzial zu profitieren, wenn man BTC damals verpasst hat.

Deswegen hat ein Wal in diesem Monat auch HYPER-Coins für umgerechnet fast 500.000 USD erworben, kurze Zeit, nachdem ein weiterer im Oktober rund 833.000 USD in Bitcoin Hyper investiert hatte.

Ebenso bullisch sind die Analysten gestimmt, welche für den HYPER-Token in diesem Jahr ein Kursziel in Höhe von 0,0583 USD ausgestellt haben, sofern er innerhalb der nächsten Wochen seinen Launch vollzieht. Im Vergleich zum aktuellen Verkaufspreis würde dies einem Gewinn von 338,6 % entsprechen.

Im kommenden Jahr, da Bitcoin laut den bullischen Prognosen von Top Gainer Today voraussichtlich ehrgeizige Kursziele erreichen wird, erwartet Draper einen potenziellen Anstieg gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.071 %.

Es gibt allerdings noch deutlich optimistischere Einschätzungen wie von dem Influencer Crypto Blockspot. Seiner Ansicht nach könnte HYPER um 1.000x steigen, was er auf die enge Verbindung zur Steigerung der Nützlichkeit von BTC zurückführt. Denn somit würde sich nach dem Launch des Ökosystems ein bedeutendes Aufwärtspotenzial bieten.

Natürlich sind dies nur Prognosen und Investoren sollten immer stets ihre eigenen Untersuchungen durchführen, um zu überprüfen, ob der Kauf mit der eigenen Strategie kompatibel ist. Dennoch ist die Kernidee der Erwartungen konsistent: HYPER befindet sich noch immer auf einem niedrigen Preisniveau und das Timing ist wichtig, wenn sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt.

So können Sie den HYPER-Coin vor der ersten Listung erhalten

Bitcoin Hyper können Sie derzeit über die Vorverkaufswebsite erwerben, welche SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarten akzeptiert. Dabei wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, die zu den besten digitalen Geldbörsen zählt und in welcher Sie den Presale unter "Upcoming Tokens" finden. Somit sind Kauf, Überwachung und Beanspruchung deutlich einfacher.

Die Best Wallet können Sie sowohl über den Google Play Store als auch den Apple App Store herunterladen. Verbinden Sie sich auch mit der Community von Bitcoin Hyper, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Diese ist auf Telegram und X vertreten.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.