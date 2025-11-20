Die Partnerschaft nutzt die kostengünstigen und zuverlässigen cGMP-mRNA- und LNP-Kapazitäten von AGC Biologics

AGC Biologics gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Repair Biotechnologies eingeht, um eine der weltweit hartnäckigsten Gesundheitsprobleme und Todesursachen anzugehen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung einer neuartigen mRNA-Therapie zur schnellen Stabilisierung und Verkleinerung von atherosklerotischen Plaques in großen Blutgefäßen. Das Aufbrechen instabiler Plaques und der daraus resultierende Herzinfarkt oder Schlaganfall sind mit einem Anteil von 27 an der gesamten Sterblichkeit die häufigste Todesursache.

"Die Entwicklung einer neuartigen mRNA-Therapie als Teil des wichtigen Ziels, atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu heilen, ist eine komplexe Aufgabe, und eine robuste Herstellung ist für unseren Fortschritt von entscheidender Bedeutung", sagte Reason, CEO und Mitbegründer von Repair Biotechnologies. "Wir haben uns für AGC Biologics entschieden, weil das Unternehmen die gesamte Produktionskette für Therapeutika dieser Klasse beherrscht und kritische Risiken und Verzögerungen eliminiert, um einen schnellen und zuverlässigen Weg zu dem für unsere klinischen Studien benötigten GMP-Arzneimittel zu bieten. Wir freuen uns, mit AGC Biologics zusammenzuarbeiten, um unsere Mission voranzutreiben, Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen."

Für Pionierunternehmen wie Repair Biotechnologies ist die Navigation durch die komplexe Produktionslandschaft eine entscheidende Herausforderung. Durch die Konsolidierung des gesamten Produktionsprozesses bietet AGC Biologics einen optimierten und risikominimierten Weg zur Klinik und zum Markt, ohne teure Dienstleistungen oder komplexe Technologien.

Diese Zusammenarbeit nutzt das umfassende Wissen und die Expertise von AGC Biologics in der mRNA-Herstellung, wodurch Innovatoren den gesamten Prozess vom ersten Plasmid-DNA-Entwurf bis zum endgültigen Arzneimittel, das in Lipid-Nanopartikel eingekapselt ist, mit einem einzigen, erfahrenen Partner verwalten können.

"Für Kunden wie Repair Biotechnologies können wir der kostengünstigste und zuverlässigste cGMP-Anbieter sein, der lebensrettende mRNA-Behandlungen von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase begleitet", sagte Alberto Santagostino, CEO von AGC Biologics. "Als freundlicher CDMO-Experte ist dies ein Symbol für unseren schnörkellosen, fachkundigen Ansatz, der wirtschaftlich ist, ohne jemals Kompromisse bei der guten Herstellung und Qualität einzugehen. Unser Ansatz stellt sicher, dass Entwickler die Lebensqualität weltweit radikal verbessern können, ohne dabei ihr Budget zu sprengen."

Diese Partnerschaft ist eine bemerkenswerte Ergänzung zur aktuellen Entwicklung der mRNA-Technologie, die über Infektionskrankheiten hinausgeht und in den Bereich der Behandlung chronischer, altersbedingter Erkrankungen vordringt. 2021 lieferte die AGC Biologics-Anlage in Heidelberg Plasmid-DNA-Ausgangsmaterial für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Aufbauend auf den Fortschritten der mRNA-Technologie während der Pandemie entwickelt Repair Biotechnologies eine neue Therapie, die überschüssiges toxisches freies Cholesterin in Zellen abbaut. Dieser Prozess zielt darauf ab, bisher irreversible Herz-Kreislauf-Erkrankungen umzukehren, indem ein wichtiger Faktor für Alterung, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Tod beseitigt wird.

Die Produktionslinie für Plasmid-DNA und Boten-RNA am Standort AGC Biologics Heidelberg verwendet modernste Einweggeräte, was Flexibilität, kürzere Zeitpläne und eine schnellere Projektabwicklung ermöglicht. Die GMP-Praktiken des Standorts entsprechen den Standards der Europäischen Arzneimittelagentur und der US-amerikanischen Food and Drug Administration.

Über Repair Biotechnologies

Repair Biotechnologies entwickelt erstklassige Therapien, die das bisher nicht medikamentös behandelbare Zielmolekül toxisches freies Cholesterin in Zellen abbauen, um arterielle Plaques bei Atherosklerose und familiärer Hypercholesterinämie schnell zu reduzieren, Leberfibrose bei Stoffwechselstörungen umzukehren und zahlreiche andere mit Alterung und Fettleibigkeit verbundene Erkrankungen zu behandeln.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich der Bereitstellung von Dienstleistungen auf höchstem Niveau verschrieben hat und eng mit seinen Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um freundliche und kompetente Dienstleistungen anzubieten. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und Mikrobenbasis, Plasmid-DNA (pDNA), Messenger-RNA (mRNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit Standorten in Seattle, Washington; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand, Italien; sowie Chiba und Yokohama, Japan. AGC Biologics ist Teil des Life-Science-Geschäfts von AGC Inc. Das Life-Science-Geschäft betreibt mehr als 10 Einrichtungen, die sich auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, kleine molekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

