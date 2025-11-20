Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
Dow Jones News
20.11.2025 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. November

=== 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/-1,7% gg Vj 
*** 10:30 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei JP Morgan 
European Financials Conference 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +50.000 gg Vm 
     zuvor:  +22.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,3% 
     zuvor:  4,3% 
     Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 227.000 
     zuvor:  k.A. 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 
     PROGNOSE: +1,5 
     zuvor:  -12,8 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November 
     PROGNOSE: -14,0 
     zuvor:  -14,2 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm 
     zuvor:  +1,5% gg Vm 
*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience 
     and Vulnerabilities in the Financial System" 
*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an 
     Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
***   - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats 
***   - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 00:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
