DJ China lässt Kreditreferenzzinsen im November unverändert

DOW JONES--China hat seine Referenzsätze für Unternehmenskredite im November unverändert gelassen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist weiterhin auf dem besten Weg, ihr Wachstumsziel in diesem Jahr zu erreichen.

Der Leitzins (Loan Prime Rate - LPR) für einjährige Kredite wurde bei 3,0 Prozent und der für fünfjährige Kredite bei 3,5 Prozent belassen, teilte die People's Bank of China mit. Die Zinssätze sind seit Mai auf diesen Niveaus geblieben. Der Bedarf an zusätzlichen Anreizen war wegen des starken Exportwachstums gering.

Chinas Wirtschaft wuchs in den ersten drei Quartalen um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit über dem Wachstumsziel der Regierung von rund 5,0 Prozent für 2025.

Ökonomen zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Peking für den Rest des Jahres neue Konjunkturmaßnahmen einführt, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung im Schlussquartal gibt, da das Wachstumsziel wohl auch so erreicht wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 00:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.