DJ PTA-AFR: PORR AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
PORR AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/20.11.2025/06:30 UTC+1) - PORR AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.porr-group.com/investor-relations/reporting/zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1763616600817 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 00:30 ET (05:30 GMT)