PTA-AFR: PORR AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
Tradegate
19.11.25 | 21:49
28,500 Euro
+0,53 % +0,150
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ATX
20.11.2025 07:03 Uhr
PORR AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/20.11.2025/06:30 UTC+1) - PORR AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.porr-group.com/investor-relations/reporting/zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763616600817 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 00:30 ET (05:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
