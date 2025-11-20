EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
NFON AG erzielt solides Q3-Ergebnis in einem anspruchsvollen Marktumfeld
München, 20. November 2025 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat heute ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. In einem weiterhin verhaltenen Marktumfeld mit zurückhaltenden Investitionen insbesondere im KMU-Segment entwickelte sich das Unternehmen solide. Der Konzernumsatz stieg um 2,7 % auf 66,0 Mio. EUR (9M 2024: 64,3 Mio. EUR). Wachstumstreiber war erneut das Projektgeschäft der im Vorjahr übernommenen botario GmbH, das wesentlich zu den nicht wiederkehrenden Umsätzen beitrug.
1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.
2 Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 453 00 0
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2232898
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2232898 20.11.2025 CET/CEST