Diese Aktien bieten Anlegern jetzt nicht nur eine Dividendenrendite oberhalb von 5%. Zusätzlich gibt es noch Kaufsignale von den Insidern und die Analysten sehen hier massives Kurspotenzial: Aktuell kann es sich besonders lohnen, einen Blick auf Dividendenaktien zu werfen, die zusätzlich noch Kurspotenzial für Anleger bieten. Denn 2026 rückt immer näher und viele fragen sich, wie sie jetzt ihr Portfolio aufstellen sollen. Eine Kombination aus soliden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.