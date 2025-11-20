Der Goldpreis hat sich nach seinem Rücksetzer stabilisieren können. Doch wie geht es jetzt weiter? Angesichts dieser Nachrichten könnte eine neue Rallye womöglich nur noch eine Frage der Zeit sein. China kauft wieder Gold Der Goldpreis hat sich nach seinem letzten Höhensturm wieder etwas konsolidiert, doch nun gibt es extrem positive Nachrichten für Anleger. Denn einem Bericht der Investmentbank Goldman Sachs zufolge hat die chinesische Zentralbank ...

