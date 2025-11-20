AKQUISITION IN SAUDI-ARABIEN FÖRDERT WEITERES WACHSTUM IM NAHEN OSTEN



Sika hat Awazil Al Khaleej Industrial Co. («Gulf Seal») übernommen, einen führenden Hersteller von Bitumen-Abdichtungsmembranen mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien. Die Akquisition wird Sikas Marktposition in den Wachstumsmärkten Saudi-Arabien und GKR deutlich stärken und das Produktangebot in der Region erweitern.



Gulf Seal ist ein etabliertes Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit im Abdichtungsbereich. Es wurde vor mehr als 20 Jahren von Khaled Al Mogbel und SMAC, einem französischen Unternehmen, gegründet. Gulf Seal bietet ein breites Spektrum an bituminösen Membranlösungen, die in grossen Bauprojekten in Saudi-Arabien und den Nachbarländern weit verbreitet eingesetzt werden. Diese Lösungen ergänzen die in der Region bereits verfügbaren Abdichtungstechnologien von Sika optimal und schaffen gemeinsam ein umfassendes, marktführendes Angebot, das eine erweiterte Kundenbasis erreicht.

Mit dem Produktionswerk in Riad und etablierten Exportkanälen in die GKR-Länder bietet Gulf Seal Sika eine starke Plattform für weiteres Wachstum in Saudi-Arabien und anderen Ländern.

Mit der Integration von Gulf Seal stärkt Sika ihre Fähigkeiten, bedeutende Bauprojekte im Zusammenhang mit Saudi-Arabiens Vision 2030, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034 und der fortschreitenden Urbanisierung zu realisieren. Das erweiterte Produktportfolio, unterstützt durch Sikas leistungsstarke Vertriebsorganisation, eröffnet bedeutende Cross-Selling-Potenziale in Mega-Projekten in der gesamten Region.

Durch die Einführung der leistungsstarken Produktpalette im kombinierten, erweiterten Distributionsnetz stärkt Sika ihre Position im Vertriebskanal und erweitert gleichzeitig ihre Kundenreichweite.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit der Übernahme von Gulf Seal erzielen wir einen bedeutenden Fortschritt beim Ausbau unseres Abdichtungsportfolios und stärken unsere Präsenz in einem der dynamischsten Baumärkte der Welt. Die etablierte Marktposition und die lokalen Produktionskapazitäten von Gulf Seal in Kombination mit Sikas breitem Sortiment und globaler Expertise bieten spannende Chancen für weiteres Wachstum in der GKR-Region. Wir freuen uns darauf, das Gulf Seal Team in der Sika Familie willkommen zu heissen.»



Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.Dominik SlappnigCorporate Communications undInvestor Relations+41 58 436 68 21slappnig.dominik@ch.sika.comDie Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:Medienmitteilung