Die Nordex Group meldet einen frischen Erfolg auf der Grünen Insel: Für den Windpark Drumnahough im County Donegal liefern die Hamburger zwölf Turbinen des Typs N133/4.8. Gemeinsam mit den Partnern SSE und FuturEnergy Ireland entsteht so eine installierte Leistung von nahezu 60 MW - ein sichtbarer Beitrag zu Irlands Ausbauzielen bei erneuerbaren Energien. Der langfristige Premium-Servicevertrag sorgt über die gesamte Laufzeit für Verfügbarkeit und planbare Betriebskosten. Nordex - Logistik im Griff: Killybegs als Drehscheibe Die Anlieferung der Großkomponenten läuft über den Hafen Killybegs, der ...

