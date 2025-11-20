NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für die Airline-Holding blieben zunächst günstig, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend nach der "UK Leaders"-Konferenz. Die Aktienbewertung findet er attraktiv. Die IAG-Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: ES0177542018

