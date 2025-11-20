VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-19
|NL0009272749
|3938777.000
|369807576.35
|93.8889
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-19
|NL0009272772
|513000.000
|37267596.45
|72.6464
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-19
|NL0009272780
|360000.000
|30175670.99
|83.8213
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-19
|NL0009690239
|8310404.000
|315696806.35
|37.9881
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-19
|NL0009690247
|2598390.000
|44817704.43
|17.2483
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-19
|NL0009690254
|2426537.000
|30276277.77
|12.4772
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-19
|NL0010273801
|2681000.000
|51375967.61
|19.1630
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-19
|NL0010731816
|858000.000
|71551028.97
|83.3928
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-19
|NL0011683594
|84250000.000
|3830524891.18
|45.4662
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-19
|NL0010408704
|30503010.000
|1078077577.95
|35.3433
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-19
|NL0009272764
|318000.000
|19919582.00
|62.6402
