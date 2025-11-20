The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2025
ISIN Name
CH0299477361 LGT BANK 15-25
FR0012938116 REP. FSE 15-25 O.A.T.
DE000A1R0055 SACHSEN-ANH.LS.A. 15/25
FR0012329845 BNP PAR.CARDIF 14/UND.FLR
US38143U8H71 GOLDMAN SACHS GRP 16/26
US191098AK89 COCA-COLA CONSOLIDA.15/25
CA00206RGB20 AT + T 18/25
XS2083146964 ALBEMARLE NE 19/25REG.S
XS2052337503 FORD MOTO.CR 19/25 MTN
HK0000659794 CHINA 20/25 ZO
US29874QEL41 EBRD 20/25 MTN
USN29505AA70 EMBRAER N.FI 20/28 REGS
XS2258541734 PERMA.TSB GR 20/UND. FLR
DE000HLB79B7 LB.HESS.THR.CARRARA11R/22
XS2245366070 CH.GEZ.G.HK. 20/UND.
XS2408454077 SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN
XS2558411141 NORD.INV.BK 22/27 MTN
