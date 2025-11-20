Das Instrument PSA DE000A0HMWM7 PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 20.11.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument PSA DE000A0HMWM7 PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. EQUITY has its first trading date on 20.11.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y





