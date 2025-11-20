Zum Jahresende zieht der Zinswettbewerb nochmal an: TF Bank und Opel Bank heben ihre Festgeldzinsen für Neukunden stark an, die Stellantis Direktbank versucht, beim Tagesgeld zu punkten. Doch Einlagensicherung, Limits und kurze Zinsgarantien unterscheiden sich - ein genauer Vergleich lohnt sich. Kurz vor dem Jahresende entbrennt plötzlich ein verschärfter Wettbewerb um die deutschen Sparer. Nachdem in den vergangenen Tagen der Zinswettbewerb vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
