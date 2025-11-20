Teleshopping für jedermann: Ebay schwört auf Verkaufs-Livestreams. Das Format kommt bald auch nach Deutschland. Die Plattform sieht darin ein Gegengewicht zur Automatisierung des Einkaufens durch KI. Die Online-Handelsplattform Ebay bringt ihre Live-Shopping-Funktion nach Deutschland. Die ersten Verkaufs-Livestreams soll es am 29. November 2025 von der Messe Comic Con in Stuttgart geben. In den USA sei das Geschäft von Ebay Live binnen eines Jahres ...

