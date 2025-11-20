Dreilinden/ Berlin (ots) -- eBay Live (www.ebay.de/ebaylive), das neue interaktive Shopping-Format von eBay, startet in Deutschland offiziell am 29. November 2025 auf der Comic Con Stuttgart.- Zum Start sind die Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires verfügbar, weitere Kategorien folgen 2026.- Ab 10:00 Uhr streamen ausgewählte Händler*innen über eBay Live-Shopping-Sessions direkt von der Comic Con Stuttgart.eBay kündigt heute den Start von eBay Live (https://www.ebay.de/ebaylive) in Deutschland an, einer neuen Shopping-Plattform auf dem Online-Marktplatz. Käufer*innen können hier in Echtzeit kuratierte Events verfolgen, die von Händler*innen, Marken und Influencer*innen präsentiert werden. Die Plattform ermöglicht es, Produkte interaktiv zu entdecken, zu ersteigern oder sofort zu kaufen.Als einer der ersten Anbieter etabliert eBay das Live-Shopping-Format im deutschen Markt und prägt damit, wie sich dieser neue globale Commerce-Trend hierzulande entwickelt. In den USA und in Großbritannien ist eBay Live bereits erfolgreich gestartet.Die Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, erklärt den Trend: "KI macht Shopping smarter - aber guter Handel muss menschlich bleiben. Die Zukunft gehört Plattformen, die Gaming, Storytelling, soziale Interaktion und Shopping zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. eBay Live zeigt deutlich, dass Technologie, Community und Vertrauen zusammengehören."Mit eBay Live kehrt eBay zu seinen Wurzeln zurück, zu dem legendären Auktionsgefühl, das Millionen Nutzer*innen mit Spannung, Gemeinschaft und dem Nervenkitzel des Bietens verbinden. Nun bringt eBay dieses Erlebnis in ein neues Zeitalter: live, interaktiv und in Echtzeit.Start auf der Comic Con StuttgartDer offizielle Launch von eBay Live in Deutschland findet am 29. November 2025 auf der Comic Con Stuttgart statt. eBay ist dort an zwei Tagen mit einem eigenen Stand (Nr. 10G40, Halle 10) vertreten, an dem renommierte eBay Händler*innen an beiden Tagen ab 10:00 Uhr mehrere Live-Shopping-Sessions direkt von der Messe streamen. Der erste Händler im Live-Stream wird Jannik Alfter sein, Inhaber von Crocus Cards, der bei eBay ein breites Sortiment an Trading Card Games anbietet, darunter Einzelkarten, gegradete Karten und originalverpackte Produkte. Er verkauft live eine kuratierte Auswahl aus dem Bereich Pokémon.Bereits jetzt - noch vor der Comic Con - kann das neue Format bei ausgewählten eBay-Händler*innen in den Kategorien Sammeln & Seltenes und Kleidung & Accessoires getestet werden.So funktioniert eBay Live-ShoppingDie Teilnahme für Käufer*innen ist einfach:- Auf der eBay Live-Seite (https://www.ebay.de/ebaylive) finden Nutzer*innen alle anstehenden Events.- Erinnerungen in der App aktivieren oder den Lieblingsverkäufer*innen folgen, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden.- Verkäufe können sowohl als Sofort-Kauf als auch als Auktionen stattfinden.- Bei aktivierter Gebotsfristverlängerung ("Soft Close") bleibt das Bieten fair: Wenn kurz vor Auktionsende noch ein Gebot eingeht, verlängert sich der Timer automatisch.- eBay sorgt mit Käuferschutz und klaren Richtlinien dafür, dass Live-Shopping transparent und rechtskonform bleibt.- Weitere Informationen finden Interessierte in den offiziellen eBay Live-FAQ unter pages.ebay.de/ebaylive-faq (https://pages.ebay.de/ebaylive-faq/?utm_source=chatgpt.com)Neue Chancen für Händler*innenJannik Alfter vom eBay Shop Crocus Cards erläutert die Vorteile: "Als Händler für Trading Cards leben wir von Nähe zur Community. eBay Live gibt uns die Chance, seltene Karten und besondere Produkte direkt im Stream zu zeigen und dabei sofort mit Sammler*innen ins Gespräch zu kommen. Das schafft eine Energie und Direktheit, die man in klassischen Online-Formaten so nicht hat."Mit eBay Live eröffnet eBay in Deutschland Händler*innen neue Wege, ihre Marken authentisch, emotional und in Echtzeit zu präsentieren. Live-Momente, Interaktion und unmittelbares Feedback schaffen Nähe und Vertrauen und fördern langfristige Kundenbindungen. So hilft eBay Händler*innen, ihr Business auf das nächste Level zu heben und neue Zielgruppen wie Gen Z und Millennials zu gewinnen.Über eBayeBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2-614532 Europarc Dreilindenpresse@ebay.deOriginal-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6657/6162288