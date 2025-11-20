Aarburg (ots) -Mit Corrado Mura aus den eigenen Reihen übernimmt ein erfahrener Manager mit internationalem Profil und ausgewiesener Führungskompetenz die Leitung der Division Franke Home Solutions. Er folgt auf Barbara Borra, die die Division über sieben Jahre hinweg mit strategischem Weitblick erfolgreich weiterentwickelt hat und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Corrado Mura mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen CEO/President der Division Franke Home Solutions sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er übernimmt die Position von Barbara Borra, die nach sieben Jahren an der Spitze der Division nun in den wohlverdienten Ruhestand tritt. In dieser Zeit hat Barbara Borra mit strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungsstärke massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und Positionierung von Franke Home Solutions beigetragen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft der Division gesetzt.Corrado Mura ist seit März 2020 für die Franke Gruppe tätig und verantwortete zuletzt als Vice President die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für Franke Home Solutions. Zuvor war Mura über 20 Jahre europaweit in verschiedenen Führungsfunktionen bei Whirlpool Corporation tätig, unter anderem als EMEA Market Integration Director sowie als Commercial Director und CFO. Der 53-jährige Italiener hat einen Abschluss in Business and Managerial Economics von der Universität Cagliari.Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe, sagt: "Wir danken Barbara Borra - auch im Namen des Verwaltungsrats von Franke - für ihre Loyalität, ihr grosses Engagement und ihre wertvollen Beiträge zum Wachstum unserer Division in den vergangenen sieben Jahren. Unter ihrer Leitung konnten wir unsere Marktposition stärken, wegweisende Produktinnovationen realisieren und die internationale Präsenz weiter ausbauen - auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Zudem wurden entscheidende Meilensteine erreicht, die die strategische Weiterentwicklung von Franke Home Solutions vorangetrieben haben, etwa durch deutliche Verbesserungen in der operativen Effizienz. Wir wünschen ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.""Mit Corrado Mura gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, die nicht nur über umfassende Branchenkenntnisse und langjährige internationale Erfahrung verfügt, sondern auch einen überzeugenden Leistungsausweis vorweisen kann. Corrado Mura kennt unsere strategischen Ambitionen und wird sie mit Entschlossenheit und klarem Fokus weiter vorantreiben. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um die nächste Phase des Wachstums erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, ihn in der Konzernleitung begrüssen zu dürfen."Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen, Quick-Service-Restaurants, Convenience Stores und die professionelle Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt rund 2,42 Milliarden Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist international tätig und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende in über 30 Ländern. Der Nettoumsatz beläuft sich auf rund 889 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com. (https://www.franke.com/ch/en/home.html)Pressekontakt:Gabriele HeppHead of Communications Franke GruppeDirekt +41 62 787 3358Mobil +41 79 108 3225gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111929/6162317