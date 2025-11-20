Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
PR Newswire
20.11.2025 08:42 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 20

[20.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 99,869,499.53 9.8708
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,100,265.37 99.1133
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,329,464.69 111.9264
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,403,699.89 120.5779
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,119,744.33 117.0056
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,033,553.46 109.5436
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE00BKX90W50 16,444.00 CHF 0 1,608,442.79 97.8134
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,876,113.73 11.6686
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,447,325.54 10.3699
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 481,257.07 11.8914
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 416,889,796.56 112.3527
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,779,119.61 10.329
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,054,175.62 11.1978
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,873,778.85 10.7271
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 812,943.69 11.0483
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,292,279,240.69 117.4799
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,712,280.28 12.4461
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,775,489.37 10.4216
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 681,194.82 10.5731
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,599,623.13 10.1227
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,623.15 10.1145
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,257,261.89 10.3084
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,173,512.37 9.93

