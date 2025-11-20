Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 20
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|99,869,499.53
|9.8708
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,100,265.37
|99.1133
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,329,464.69
|111.9264
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,403,699.89
|120.5779
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,119,744.33
|117.0056
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,033,553.46
|109.5436
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,608,442.79
|97.8134
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,876,113.73
|11.6686
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,447,325.54
|10.3699
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|481,257.07
|11.8914
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,889,796.56
|112.3527
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,779,119.61
|10.329
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,054,175.62
|11.1978
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,873,778.85
|10.7271
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|812,943.69
|11.0483
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,292,279,240.69
|117.4799
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,712,280.28
|12.4461
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,775,489.37
|10.4216
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|681,194.82
|10.5731
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,599,623.13
|10.1227
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,623.15
|10.1145
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,257,261.89
|10.3084
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,173,512.37
|9.93
