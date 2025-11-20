DJ EUREX/Renten-Futures warten auf US-Arbeitsmarktbericht

DOW JONES--Etwas fester auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Die fallende Aussicht auf eine US-Zinssenkung nach Vorlage des Fed-Protokolls macht sich nicht bemerkbar. Die internationalen Anleihemärkte warteten auf den ersten US-Arbeitsmarktbericht nach dem Regierungsstillstand, heißt es am Markt.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92 Prozent und das -tief bei 128,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.579 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 42 Ticks auf 114,22 Prozent zu - der Bobl-Future um 12 Ticks auf 118,05 Prozent.

