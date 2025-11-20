Der Bitcoin befindet sich nach dem kürzlichen Abverkauf nahe der Marke von 90.000 US$. Nun gibt es die nächste Hiobsbotschaft für die Mutter aller Kryptowährungen. Aber dennoch keimt gerade etwas Hoffnung bei Investoren auf. Investoren ziehen massiv Kapital ab Die fallenden Kurse des Bitcoin haben Investoren in den vergangenen Tagen in regelrechte Panik versetzt. Wie stark die Angst vor einem neuen Abverkauf ist, zeigte sich am Dienstag. Hier erlebte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de