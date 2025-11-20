Viele nutzen ChatGPT - aber oft nur oberflächlich. Im Livekurs mit Anna Toklu lernst du, wie du mit Prompt-Strategien, Recherchefunktionen und eigenen GPTs deinen Arbeitsalltag effizienter gestaltest. ChatGPT ist längst Teil des digitalen Werkzeugkastens - in Teams, Agenturen, Startups und im selbstorganisierten Arbeitsalltag. Doch obwohl das Tool überall präsent ist, bleibt sein Potenzial oft ungenutzt: Wer es nur für schnelle Texte verwendet, verpasst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n