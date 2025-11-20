Grefrath (ots) -CINEMA OF DREAMS lautet der Titel der neuen Show von HOLIDAY ON ICE. Mit minutenlangen Standing Ovations feierte das begeisterte Publikum im nordrhein-westfälischen Grefrath gestern Abend eine Show der ganz großen Gefühle: High-Class-Eis-Akrobatik, eine fesselnde Story und spektakuläre Special Effects machten das Live-Event zu einem Erlebnis, wie wir es sonst nur von der großen Leinwand kennen. Stargäste des Abends waren Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat.Vorhang auf für CINEMA OF DREAMS! Inspiriert von Hollywood-Blockbustern schreibt HOLIDAY ON ICE das nächste Kapitel in der Geschichte der erfolgreichsten Eisshow der Welt. 37 internationale Spitzenathlet:innen präsentieren Eiskunstlauf auf höchstem Niveau, begleitet von opulenten Kulissen, raffinierten Kostümen und modernster Bühnentechnologie - und erschaffen dabei Abende wie einen Lieblingsfilm - eine Traumfabrik on Ice. Noch nie zuvor wurde bei einer HOLIDAY ON ICE Produktion so groß gedacht: Flying- und Bungee-Elemente, spektakuläre Aerial Acts und eine Vielzahl aufwendiger Spezialeffekte lässt das Publikum in eine neue Dimension eintauchen. Im Mittelpunkt der Show steht eine Bühne wie ein Filmset - wandelbar, spektakulär und emotional. Zwischen leuchtenden Projektionen, Pyrotechnik, Feuer- und Lichteffekten entfaltet sich die Geschichte dreier Freunde, die ein altes Kino wieder zum Leben erwecken und dort ihre eigenen Filme produzieren. Szene für Szene entstehen auf dem Eis ganze Filmgenres - von Retro-Charme über Glamour bis zu schillernder Science-Fiction.Stargäste des Abends waren Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat. Der Sänger und die ehemalige Spitzensportlerin und Eiskunstläuferin sorgten mit ihrem gemeinsamen Auftritt für einen bewegenden Höhepunkt des Abends und berührten das Publikum spürbar. "Es ist einfach so wundervoll mit Oli zusammen auf dem Eis zu stehen!" erzählte Pauline glücklich nach der Show. "Pauline ist Eiskunstlauf, ich bin die Musik. Zusammen sind wir das perfekte Match!" bringt es Oli.P auf den Punkt.Das perfekte Match fühlten auch die 4.000 Premierengäste. Frenetisch wurde das Ensemble unter der Leitung von HOLIDAY ON ICE CEO Peter O'Keeffe und Kreativdirektor Kim Gavin (u.a. für Shows von Adele, Robbie Williams) am Ende der Show gefeiert. Minutenlange Standing Ovations und ein nicht enden wollender Applaus waren auch heute Abend der schönste Lohn für die monatelange, intensive Arbeit. "Eine Premiere ist immer ein besonderer Moment. Du weißt, wie viel Herzblut und Einsatz darinsteckt - von allen Beteiligten. Wenn das Publikum dann so eintaucht wie heute, ist das die schönste Bestätigung für die ganze Arbeit!" sagt ein glücklicher Peter O'Keeffe nach der Show.Über CINEMA OF DREAMS:Die spektakuläre Show entführt die Zuschauer:innen in die Welt des Films: CINEMA OF DREAMS handelt von der Magie des Kinos als Ort, der Träume wahr werden lässt.Die Zuschauer:innen erleben diverse Filmgenres statt auf der Leinwand live auf dem Eis - von Retro über Glamour bis hin zu schillernder Science-Fiction. Atemberaubende Eis-Akrobatik, über 300 aufwendig gefertigte Kostüme und gigantische Kulissen verwandeln die größten Event-Arenen des Landes Abend für Abend in eine Welt, die wir sonst nur aus dem Kino kennen.Die TourVom 19. November 2025 bis zum 26. April 2026 lädt HOLIDAY ON ICE mit CINEMA OF DREAMS in 21 Städten zu einer Hommage an die Magie des Films ein - live auf dem Eis.Bei ausgewählten Shows werden zudem die Stargäste Max Giesinger sowie Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat auftreten und für weitere emotionale Höhepunkte sorgen.Max Giesinger ist bei den folgenden Shows live zu erleben:München Fr, 02.01.2026, 16:00 + 19:30 Uhr Frankfurt Mi, 07.01.2026, 19:00 Uhr Hamburg Fr, 06.02.2026, 16:00 + 19:30 Uhr Berlin Fr, 20.02.2026, 16:00 + 19:30 Uhr Köln Fr, 20.03.2026, 19:00 UhrOli.P & Pauline sind bei den folgenden Shows live zu erleben:Grefrath Mi, 19.11.2025, 19:00 Uhr Leipzig Do, 18.12.2025, 19:00 Uhr Dortmund Fr, 16.01.2026, 19:30 Uhr Sa, 17.01.2026, 20:00 Uhr Stuttgart Mi, 21.01.2026, 19:00 Uhr Bremen Do, 12.02.2026, 19:30 UhrTicketsTickets ab 38,50 Euro unter https://holidayonice.com/de/ (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungs- und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).Pressekontakt:Medienagentur HamburgBirgit HohlAnberg 1a20459 HamburgTel 0179 5153432Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.comOriginal-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/6162347