© Foto: Schoening - Schoening

Lenovo stärkt sich mit langfristigen Chipdeals im globalen KI-Boom und überzeugt zugleich mit einem unerwartet robusten zweiten Quartal.Lenovo geht angesichts weltweit steigender Speicherpreise in die Offensive. Das Unternehmen bestätigte am Donnerstag, dass es langfristige Lieferverträge für Speicherchips abgeschlossen hat, um die Versorgung im kommenden Jahr zu stabilisieren. Hintergrund ist der anhaltende Nachfrageboom im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der die Kosten entlang der gesamten Halbleiter-Lieferkette nach oben treibt. CEO Yang Yuanqing sagte nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal gegenüber Reuters, Lenovo habe "den optimalen Vertrag mit den …