EQS-News: RoboMarkets / Schlagwort(e): Produkteinführung

RoboMarkets erweitert Handelsmöglichkeiten mit über 1.300 zusätzlichen US-Aktien und ETFs



20.11.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- RoboMarkets baut seine Handelsplattform weiter aus und bietet Tradern und Investoren fortschrittliche Tools, kostenlose Echtzeit-Marktdaten und provisionsfreien Handel mit Tausenden globalen Instrumenten. Heute umfasst das Angebot über 8.000 Aktien und ETFs von führenden Börsen weltweit und gehört damit zu den umfassendsten Handelsumgebungen für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen. 1.300 neue US-Aktien und ETFs Trader erhalten nun Zugang zu über 1.300 zusätzlichen US-Instrumenten, die an der NASDAQ und der NYSE gelistet sind und wichtige Branchen abdecken. Beliebte Neuzugänge sind: Technologie: Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq)

Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq) Finanzen: Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny)

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny) Energie: PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq)

PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq) Gesundheitswesen & Biotechnologie: Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny)

Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny) Diversifizierte & Einkommensfonds: AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV.ny), BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ.ny) Mit provisionsfreiem Handel und kostenlosen Echtzeit-Marktdaten ermöglicht RoboMarkets Tradern den Zugang zum liquidesten Markt der Welt - den USA - und unterstützt sie dabei, ihre Portfolios effizient und transparent zu diversifizieren. Erweiterte TradingView-Integration Profitieren Sie von einer breiteren Chart-Abdeckung und verbesserten Analysetools: TradingView-Charts unterstützen jetzt EU-, UK- und CH-Aktien, UCITS-ETFs sowie wichtige US-Aktien.

Das bedeutet: mehr Märkte beobachten, Trends vergleichen und Handelsstrategien optimieren - alles in der vertrauten TradingView-Oberfläche. Neuer RoboBuilder: Intelligente Automatisierung für jeden Trader Neues Design mit intuitiver Oberfläche zur Strategieauswahl, Einrichtung und Ausführung

Strategie wählen, anpassen, backtesten und starten - alles an einem Ort

Automatisierter Handel 24/5 über die Cloud - kein PC erforderlich KI-gestützter Chatbot-Support Der KI-basierte Chatbot von RoboMarkets ist jetzt im Web, auf iOS und Android verfügbar.

Er bietet sofortige Antworten, personalisierte Unterstützung und rechtsspezifische Beratung, sodass Kunden Handels- und Supportthemen schneller und effizienter bearbeiten können. Weitere wichtige Plattformverbesserungen RoboMarkets optimiert seine Plattform kontinuierlich, um das Handelserlebnis noch reibungsloser und effizienter zu gestalten. Zu den jüngsten Verbesserungen gehören: Aufschlag von nur 0,15 % über dem Marktspread - Handel mit Aktien und ETFs ohne zusätzliche Ausführungsgebühren, mit den niedrigsten Gesamtkosten am Markt

- Handel mit Aktien und ETFs ohne zusätzliche Ausführungsgebühren, mit den niedrigsten Gesamtkosten am Markt Editierbare Indikatoren in mobilen Charts für präzisere Analysen unterwegs

in mobilen Charts für präzisere Analysen unterwegs Klar angezeigte Orderkosten in Web- und Mobil-Terminals

in Web- und Mobil-Terminals Verbesserte Suche und Filter , die nur aktive Instrumente anzeigen und separate Filter für Aktien und ETFs bieten

, die nur aktive Instrumente anzeigen und separate Filter für Aktien und ETFs bieten Schnellere Fehlerberichte über die neue "Report a Bug"-Option im Webterminal "Unsere Mission ist es, den globalen Handel zugänglich, effizient und intelligent zu gestalten", sagt Denis Kiselev, Chief Product Officer.

"Die erweiterte Auswahl an US-Aktien, die verbesserten TradingView-Tools, der KI-gestützte Chatbot und das neue RoboBuilder-Automatisierungssystem spiegeln unseren Fokus wider: Tradern mehr Freiheit zu geben - zum Analysieren, Handeln und Automatisieren mit Leichtigkeit." Weitere Informationen finden Sie auf www.robomarkets.de Informationen zu RoboMarkets RoboMarkets ist eine eingetragene Marke: RoboMarkets Deutschland GmbH - ein deutscher Broker, der Finanzdienstleistungen ausschließlich für Einwohner der EU/EWR-Länder anbietet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registrierungsnummer 10154068 reguliert wird

- ein deutscher Broker, der Finanzdienstleistungen ausschließlich für Einwohner der EU/EWR-Länder anbietet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registrierungsnummer 10154068 reguliert wird RoboMarkets Ltd - ein europäischer Broker, reguliert von der Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz Nr. 191/13. Das Unternehmen bietet professionellen Tradern einen zuverlässigen Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten zu wettbewerbsfähigen Bedingungen

- ein europäischer Broker, reguliert von der Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz Nr. 191/13. Das Unternehmen bietet professionellen Tradern einen zuverlässigen Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten zu wettbewerbsfähigen Bedingungen RM Investment Bank Ltd - eine asiatische Investmentbank, reguliert von der FSA in Labuan unter der Lizenznummer 210138BI

- eine asiatische Investmentbank, reguliert von der FSA in Labuan unter der Lizenznummer 210138BI RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd - ein europäischer alternativer Investmentfonds, reguliert von der CySEC unter der Lizenz Nr. LPAIF118/2014 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827368/RoboMarkets_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2659037/5631929/RoboMarkets_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/robomarkets-erweitert-handelsmoglichkeiten-mit-uber-1-300-zusatzlichen-us-aktien-und-etfs-302620296.html



20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News