FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- RoboMarkets baut seine Handelsplattform weiter aus und bietet Tradern und Investoren fortschrittliche Tools, kostenlose Echtzeit-Marktdaten und provisionsfreien Handel mit Tausenden globalen Instrumenten. Heute umfasst das Angebot über 8.000 Aktien und ETFs von führenden Börsen weltweit und gehört damit zu den umfassendsten Handelsumgebungen für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen.
1.300 neue US-Aktien und ETFs
Trader erhalten nun Zugang zu über 1.300 zusätzlichen US-Instrumenten, die an der NASDAQ und der NYSE gelistet sind und wichtige Branchen abdecken.
Beliebte Neuzugänge sind:
Mit provisionsfreiem Handel und kostenlosen Echtzeit-Marktdaten ermöglicht RoboMarkets Tradern den Zugang zum liquidesten Markt der Welt - den USA - und unterstützt sie dabei, ihre Portfolios effizient und transparent zu diversifizieren.
Erweiterte TradingView-Integration
Profitieren Sie von einer breiteren Chart-Abdeckung und verbesserten Analysetools: TradingView-Charts unterstützen jetzt EU-, UK- und CH-Aktien, UCITS-ETFs sowie wichtige US-Aktien.
Neuer RoboBuilder: Intelligente Automatisierung für jeden Trader
KI-gestützter Chatbot-Support
Der KI-basierte Chatbot von RoboMarkets ist jetzt im Web, auf iOS und Android verfügbar.
Weitere wichtige Plattformverbesserungen
RoboMarkets optimiert seine Plattform kontinuierlich, um das Handelserlebnis noch reibungsloser und effizienter zu gestalten. Zu den jüngsten Verbesserungen gehören:
"Unsere Mission ist es, den globalen Handel zugänglich, effizient und intelligent zu gestalten", sagt Denis Kiselev, Chief Product Officer.
Weitere Informationen finden Sie auf www.robomarkets.de
