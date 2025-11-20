Vancouver, British Columbia - 20. November 2025 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich, über den aktuellen Stand der Explorationsaktivitäten auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Mohave, unweit von Kingman (Arizona) und der historischen Mine Music Mountain, zu informieren.

Aufgrund des jüngsten Regierungsstillstands in den USA kam es zu Verzögerungen bei der Aufnahme der nächsten Bohrphase des Unternehmens. Diese verwaltungsbedingten Angelegenheiten wurden geklärt und Kingman trieb in der Zwischenzeit alternative Explorationsinitiativen voran, um die Wertschöpfung fortzusetzen und geologische Erkenntnisse über das Konzessionsgebiet zu gewinnen.

Im Rahmen dieser Strategie bemüht sich Kingman derzeit darum, einen Auftragnehmer für die Durchführung einer hochauflösenden drohnengestützten Magnetometermessung über dem gesamten Konzessionsgebiet Rosebud unter Vertrag zu nehmen. Diese moderne, kostengünstige geophysikalische Messung wird eingehende Informationen zu Erzgangsystemen, Verwerfungsstrukturen und wichtigen geologischen Kontaktzonen im Untergrund bereitstellen. Diese Daten sind unentbehrlich, um die Bohrziele genauer einzugrenzen und das gesamte Geomodell des historischen Bezirks zu verbessern.

"Das Projekt Mohave befindet sich in einer der geschichtsträchtigsten Goldregionen Arizonas und wir engagieren uns voll und ganz dafür, das Projekt auszubauen und diesen robusten Goldmarkt zu nutzen, um einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", so Simon Studer, Interims-CEO von Kingman Minerals Ltd. "Während der Stillstand seinen Lauf nimmt, konzentrieren wir uns darauf, unser technisches Verständnis mit größtmöglicher Effizienz zu vertiefen und die aussichtsreichsten Zonen für zukünftige Arbeiten zu ermitteln. Angesichts des jüngsten Bruttoerlöses von 2.112.953 $ ist das Unternehmen gut finanziert."

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Drohnenmessung in den kommenden Wochen aufgenommen wird; die Ergebnisse werden kurz nach Abschluss erwartet. Die erhobenen Daten werden für die Ausrichtung der nächsten Explorationsphasen von Kingman von entscheidender Bedeutung sein und möglicherweise bisher unerkannte goldhaltige Strukturen auf dem Konzessionsgebiet aufzeigen.

Darüber hinaus freut sich, das Unternehmen die Fertigstellung eines aktualisierten NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Konzessionsgebiet bekannt zu geben. (Der Bericht wird nach Genehmigung unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR verfügbar sein.)

Kingman Minerals wird die Aktionäre auf dem Laufenden halten, sobald neue Informationen vorliegen und die Explorationspläne für das bevorstehende Bohrprogramm voranschreiten.

FACHINFORMATIONEN

Die Fachinformationen in dieser Meldung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen, die in der Vorschrift National Instrument 43-101 dargelegt sind, erstellt und im Auftrag des Unternehmens von Bradley C. Peek, MSc., CPG, dem qualifizierten Sachverständigen von Kingman Minerals Ltd., geprüft.

ÜBER

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920er- und 1930er-Jahren abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß. Nach Ansicht des Unternehmens sind Bohrungen und Probenahmen entlang der Erweiterungen bestehender und zusätzlicher Erzgangstrukturen im Streichen und in der Tiefe von entscheidender Bedeutung, um das gesamte Potenzial des Gebiets zu erschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon Studer, Interims-CEO & Direktor

(604) 685-7720

info@kingmanminerals.com

www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81894Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81894&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4957802073Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.