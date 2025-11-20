2026 wird ein aufregendes Jahr für die Raumfahrt. Denn schon jetzt sind zahlreiche Weltraummissionen mit unterschiedlichsten Zielen geplant. Welche Raketenstarts ihr dabei besonders im Auge behalten solltet. 2025 war ein erfolgreiches Jahr für die Raumfahrt. Allein bis Mitte November gab es mehr als 277 Raketenstarts, die den Erdorbit als Ziel hatten. Auch 2026 werden wieder etliche Missionen ins All, zum Mond und darüber hinaus gestartet. Wir zeigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.