Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober leicht zurückgegangen und nähert sich dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat seien die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich um 2,1% gestiegen. Damit sei die Ende Oktober veröffentlichte erste Schätzung bestätigt worden. Im September habe die Teuerungsrate noch bei 2,2% gelegen. Die EZB strebe eine Inflationsrate von 2,0% an, die sie als ideal für die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum betrachte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...