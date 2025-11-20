Volkswagen überdenkt wohl seine Investitionen auf dem indischen Markt. Laut einem Agenturbericht sollen die Wolfsburger die Entwicklungsausgaben für Elektroautos in Indien um ein Drittel gekürzt haben. Demnach sucht VW auch nach einem lokalen Partner. Hintergrund der Aktionen ist offenbar der bis dato überschaubare Erfolg. "Nach fast zwei Jahrzehnten Präsenz in Indien kommt Volkswagen dort lediglich auf einen Marktanteil von zwei Prozent. Wie zu ...

