Creditplus führt mit "EnergyPlus" den neuen Konsumentenkredit für Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen einDie Creditplus Bank erweitert ihr Produktportfolio um den neuen Konsumentenkredit "EnergyPlus". Mit diesem innovativen Angebot unterstützt der Kreditspezialist Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer in Deutschland bei der Finanzierung von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und Wärmepumpen und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Energiewende und CO2-Reduktion seiner Kundinnen ...

