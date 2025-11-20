Anzeige
PR Newswire
20.11.2025 10:00 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 20

[20.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2941599081 24,167,136.00 EUR 10,481.0000 247,455,989.98 10.2394
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2941599248 1,597,979.00 USD 0 16,575,567.32 10.3728
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2941599834 860,122.00 GBP 0 8,750,117.05 10.1731
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2994520851 12,943,531.00 USD 24,454.0000 134,027,124.56 10.3548
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2994520935 1,154,271.00 USD 0 11,691,138.62 10.1286
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2994521073 138,744.00 USD 0 1,417,612.73 10.2175
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2994521669 25,000.00 GBP 0 251,666.99 10.0667
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2941599164 31,844.00 EUR 0 319,759.36 10.0414
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
19.11.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 100,050.82 10.0051

