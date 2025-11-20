Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
[20.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2941599081
|24,167,136.00
|EUR
|10,481.0000
|247,455,989.98
|10.2394
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2941599248
|1,597,979.00
|USD
|0
|16,575,567.32
|10.3728
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2941599834
|860,122.00
|GBP
|0
|8,750,117.05
|10.1731
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2994520851
|12,943,531.00
|USD
|24,454.0000
|134,027,124.56
|10.3548
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2994520935
|1,154,271.00
|USD
|0
|11,691,138.62
|10.1286
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2994521073
|138,744.00
|USD
|0
|1,417,612.73
|10.2175
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,666.99
|10.0667
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,759.36
|10.0414
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,050.82
|10.0051
© 2025 PR Newswire