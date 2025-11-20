Freundlicher Auftakt: Quartalszahlen stützen Anlegerstimmung

Die Aktienmärkte zeigen sich zum Handelsauftakt in positiver Grundhaltung: Der DAX legt zu, ebenso die US-Indizes und auch der Nikkei präsentiert sich fester. Rückenwind kommt aus der Technologiewelt. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia haben die Erwartungen übertroffen und stützen die gesamte Branche. Anleger setzen damit auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Halbleitern und KI-getriebenen Geschäftsmodellen.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland setzt sich der Preisrückgang bei Produzenten fort: Die Erzeugerpreise lagen im Oktober um 1,8 % unter Vorjahr, getrieben vor allem durch niedrigere Energiekosten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die verzögert veröffentlichten Non-Farm-Payrolls für September sowie die Arbeitslosenquote könnten neue Impulse für die Zinserwartungen liefern. Später folgen die Daten zu den bestehenden Hausverkäufen im Oktober.
Im Fokus:
Novartis zeigt sich vorbörslich fester. Der Schweizer Pharmakonzern hat auf einer Investorenveranstaltung in London seine mittelfristige Prognose bestätigt und rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent. Besonders optimistisch ist das Management für die Krebsmedikamente Kisqali und Scemblix, deren Spitzenumsatzpotenzial deutlich angehoben wurde. Zudem erwartet Novartis mehr als 15 zulassungsrelevante Studienergebnisse in den kommenden zwei Jahren.
Auch Ebay steht im Rampenlicht: Die Aktie tendiert vorbörslich im Plus, nachdem das Unternehmen den Start seiner Live-Shopping-Funktion in Deutschland angekündigt hat. Premiere ist am 29. November auf der Comic Con in Stuttgart. Mit interaktiven Verkaufsstreams will Ebay den Trend aus den USA, wo das Format binnen eines Jahres stark gewachsen ist, nun auch hierzulande etablieren. Zunächst sollen Sammelartikel und Mode im Fokus stehen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bull
|HD0UAS
|55,56
|17846,722746 Punkte
|4,2
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG590Y
|19,54
|21448,213024 Punkte
|11,9
|Open End
|DAX
|Bear
|UG6NHU
|13,63
|24770,019467 Punkte
|16,74
|Open End
|DAX
|Bull
|UG52HD
|15,59
|21868,745763 Punkte
|15,09
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5FWA
|3,67
|23083,48114 Punkte
|64,88
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD6F59
|1,94
|215,00 USD
|4,33
|17.06.2026
|Meta Platforms Inc.
|Put
|HD9JUN
|0,82
|560,00 USD
|15,94
|17.12.2025
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD5QXR
|0,24
|720,00 USD
|17,41
|17.12.2025
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD671Z
|4,95
|210,00 USD
|9,1
|17.12.2025
|DAX
|Call
|UG2LSJ
|0,77
|26800,00 Punkte
|22,39
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Long
|UG9JA4
|1,86
|101,703947 EUR
|15
|Open End
|PayPal Holdings Inc.
|Long
|HD2RZE
|3,64
|40,084554 USD
|3
|Open End
|L'Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|5,65
|233,817372 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|5,00
|1064,252649 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGE
|4,74
|20270,523265 Punkte
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2025; 09:20 Uhr;
