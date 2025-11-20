US-Bank JP Morgan sieht Kursrutsch bei Rüstungsaktien als Einstiegschance. Doch Renk-CEO Sagel vergrätzt Anleger mit "mauen" und "hochfrisierten" Ankündigungen. Aktie stürzt ab. Medienberichten zufolge haben die USA und Russland einen Geheimplan für ein Kriegsende in der Ukraine ausgearbeitet. Das hat zu starken Kursverlusten bei Deutschen Rüstungswerten geführt. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt gerieten deutlich unter Druck. Rheinmetall rutschte mit einem Minus von sieben Prozent ans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag