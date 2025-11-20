Frankfurt am Main (ots) -- Dr. Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, komplementiert den Aufsichtsrat von KfW CapitalDr. Janina Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat von KfW Capital. Nach ihrem Eintritt in die neue Regierung und in das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie komplementiert sie den zweiten Sitz aus der Politik neben Dr. Eva Wimmer, Abteilungsleiterin Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen, im KfW Capital-Aufsichtsrat. Dr. Sabine Hepperle, ehemalige Abteilungsleiterin Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, legte ihr Aufsichtsratsmandat im Juni dieses Jahres nieder."Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Hepperle, die sich seit unserem Start im Jahr 2018 im Aufsichtsrat mit großem persönlichem Engagement und ihrer fachlichen Expertise zur Stärkung der Startup- und Wachstumsfinanzierung in Deutschland und Europa eingebracht hat. Gleichzeitig begrüßen wir Dr. Jänsch in unserem Gremium sehr herzlich. Wir freuen uns auf ihren wertvollen Rat und ihre wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung von KfW Capital und dem VC-Ökosystem", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital, der KfW Capital seit Beginn an gemeinsam mit Alexander Thees als Mitglied der Geschäftsführung leitet.Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht insgesamt aus sieben Mitgliedern: zwei Vertretern/Vertreterinnen des Bundes (Dr. Janina Jänsch als Vertreterin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und Dr. Eva Wimmer als Vertreterin des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnen aus dem Markt (Andras Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer) und zwei Mitglieder des Vorstands der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender und Dr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender).Hinweis:Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capital finden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de) (https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)Pressekontakt:KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 FrankfurtMarkt und Kommunikation (KfW Capital), Sonja Höpfner,Tel. +49 69 7431-4306E-Mail: sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6162477