Frankfurt am Main (ots) -Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite Markenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozesse sowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig die Marken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der Marke PSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Bekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit der PSD Bankengruppe.David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender des Verbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024 sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, die Potenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis des Verbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend ein gemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mit unseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließen neue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI und unterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sich dabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute und Impulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen des herausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppe hervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und wachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit dem heutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regional verwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", so Königshausen.Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihren Anspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossen voranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großem Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.