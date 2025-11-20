Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Australien liegt mit aktuell 3,2% leicht über dem Zielband der Notenbank von 2 bis 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gleichzeitig habe sich das Konsumentenvertrauen in den vergangenen drei Jahren stetig verbessert und zuletzt 103,8 Punkte erreicht. Diese positive Stimmung sei unter anderem auf die Stärke des Arbeitsmarktes zurückzuführen. Die Arbeitslosenquote liege bei 4,3% und damit in einem Bereich, der häufig als Vollbeschäftigung bezeichnet werde. In den letzten zwölf Monaten habe die australische Notenbank den Leitzins mehrfach gesenkt, aktuell auf 3,6%. Angesichts der robusten Arbeitsmarktlage und der wieder etwas höheren Inflation sei jedoch davon auszugehen, dass der Zyklus weiterer Zinssenkungen vorerst abgeschlossen sei. Für zusätzliche wirtschaftliche Impulse könnte die rohstoffreiche Bergbauindustrie sorgen. Besonders im Bereich der seltenen Erden, in dem lange Zeit China dominiert habe, gewinne Australien an Bedeutung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...