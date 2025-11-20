Wien (www.anleihencheck.de) - An den Zinsmärkten waren zuletzt Zeichen der Stabilisierung ablesbar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies spiegele den Umstand wider, dass die aktuelle Informationslage ausreichend abgebildet sei und der Kapitalmarkt nun auf neue Impulse warte. Nach Wochen des Regierungs-Shutdowns in den USA sei zu erwarten, dass die nun mit Verzögerung eintreffenden US-Konjunkturdaten Impulsgeber sein würden. Die Wochen bis Weihnachten könnten somit durchaus turbulent werden. Daten zur Wirtschaftsleistung und zum Arbeitsmarkt stünden im Fokus, da hier die Informationslage zuletzt äußerst dünn gewesen sei. ...

