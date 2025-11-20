In Polen sind schon viele Elektrobusse unterwegs - vor allem vom heimischen Hersteller Solaris. Bald werden auch weitere E-Busse aus Spanien dazu kommen: Irizar wird insgesamt 80 Elektrobusse an verschiedene polnische Städte liefern. In allen Fällen wurde das Modell Irizar ie bus ausgewählt, wie der Hersteller mitteilt. Allerdings handelt es sich bei den insgesamt fünf Aufträgen um unterschiedliche Varianten des ie bus - von der Zehn-Meter-Version ...

