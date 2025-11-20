Im Bereich des Marktes für das induktive Laden von Elektrofahrzeugen zeichnet sich eine Übernahme ab. Der israelische Spezialist Electreon hat angekündigt, den US-Konkurrenten InductEV (ehemals Momentum Dynamics) übernehmen zu wollen. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung zum Erwerb der Vermögenswerte von InductEV durch Electreon unterzeichnet, wie das israelische Unternehmen mitteilt. Nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung würde ...

