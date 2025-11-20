© Foto: Martin Schutt - dpa

Nach Ablauf der Lock-up-Frist rauschte die CATL-Aktie in Hongkong heute zeitweise um fast neun Prozent in die Tiefe. Während Frühinvestoren Kasse machen, treibt Nvidias starke Bilanz eine breite Chip-Rallye in Asien an.Ein massiver Kurseinbruch erschüttert die Aktie des Batterieriesen CATL: Die in Hongkong gelisteten Papiere sackten am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent ab, nachdem eine sechsmonatige Verkaufssperre für rund 77,5 Millionen Aktien ausgelaufen war. Frühinvestoren nutzten die neu gewonnene Freiheit prompt für Gewinnmitnahmen und lösten damit den stärksten Tagesverlust seit Monaten aus. Zuletzt lag das Minus noch immer bei über 5,5 Prozent. Zu den 23 sogenannten …